Suivez l’artisanat d’art dans le Parc d’Armorique les 1er et 2 avril 2023

Une année sur deux, on peut suivre un circuit à travers tout le territoire du Parc naturel régional d’Armorique dans les ateliers d’artisanat d’art, à l’occasion de la journée européenne des métiers d’art. C’est le cas les 1er et 2 avril 2023. Une quinzaine d’artisanes et artisans d’art y participent, de Guerlesquin à Crozon, en céramique, vitrail, tapisserie d’ameublement ou

Parmi elles et eux, une dizaine ont choisi d’adhérer à la marque Valeurs parcs Propre aux Parcs naturels régionaux de France, cette marque distingue des entreprises et activités engagées dans un développement économique durable : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire en sont les trois valeurs. le PNRA compte 50 entreprises labellisées actuellement.

Les ateliers du circuit des Journées européennes des métiers d’art 2023 dans le parc d’Armorique