Aujourd’hui on va s’attaquer à un duo originaire de Nottingham : Sleaford Mods. Composé de Jason Williamson au chant et Andrew Fearn aux instruments, le duo britannique a sorti son 8ème album le 10 Mars 2023. Intitulé UK GRIM, il s’agit d’un album qui mélange post punk, electro punk et rap punk.

Reconnus pour leur style musical minimaliste que vous allez découvrir plus tard, les Sleaford Mods ont eu l’occasion de collaborer avec le groupe The Prodigy sur un morceau intitulé «Ibiza» en 2014.

Le nom Sleaford Mods vient d’une ville près de Nottingham nommée Sleaford, tandis que Mods signifie Moderniste. Sleaford Mods sont donc les modernistes de Sleaford.

Bref, passons maintenant à nos deux titres. Le premier est le titre éponyme de l’album : « UK GRIM ». Il s’agit d’un morceau répétitif dont l’instru représente très bien le style musical minimaliste du duo. L’instru est simplement composée d’une batterie et d’une basse mais une guitare vient se greffer à l’ensemble vers la fin du titre, en même temps que Williamson change son rap pour une partie plutôt chantée. Le dernier refrain du morceau se veut plus criard que les autres, une parfaite démonstration du mécontentement exprimé dans le morceau. L’atmosphère froide et industrielle de « UK GRIM » nous laisse comprendre que ce titre, et plus largement l’album, abordent un angle politique.

On poursuit notre découverte de l’album UK GRIM avec le titre « On The Ground ». Ce titre là est plus axé sur un style synth pop plus groovy et dansant que le précédent. L’instru est toujours aussi simple. On a un synthé, une basse et une batterie, mais une guitare se joint à l’ensemble de temps à autres sur la fin du titre. C’est un titre violent mais sans être trash. Disons simplement qu’on se voit bien pogoter dessus en concert. Les paroles s’attaquent à ceux qui prennent leur écran d’ordinateur pour un bouclier et qui s’en prennent aux autres sur internet, chose qu’ils n’oseraient pas faire dans la vraie vie. On retrouve d’ailleurs ce côté geek dans l’instru, avec le son des synthés qui rappellent une musique de jeu vidéo comme Pacman ou Tetris.

En bref, les Sleaford Mods ont un style musical très unique. Williamson décrit d’ailleurs leur musique en disant « Prenez un rythme de batterie bien merdique et jouez une ligne de basse dessus ».