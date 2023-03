L’habitat et l’environnement vus par les 6e du collège Sainte Jeanne d’Arc à Crozon

Lors de ce projet Transistoc’h, les élèves de 6e du collège Sainte Jeanne d’Arc à Crozon ont rencontré Arnaud Appriou, un ancien charpentier aux valeurs écologistes, qui se reconvertit aujourd’hui pour ouvrir une recyclerie spécifique aux matériaux du bâtiment. Les élèves l’ont questionné sur son expérience de charpentier, sur son idée d’ouvrir une recyclerie et surtout sur sa vision écologique de l’habitat et de ses métiers.

Dans cette émission, les élèves partagent aussi leurs réflexions et leurs opinions lors d’un débat mouvant animé par Anouck Bonjeau de l’association Eaux et Rivières de Bretagne. Faut-il taxer les propriétaires de maisons vides? Pour ou contre la réquisition des maisons abandonnées? Et les idées ne manquent pas !