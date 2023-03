Bien au contraire #5 : Une société à bout de nerfs…

Bien au Contraire, l’émission qui réfléchit sans en avoir l’air ! Vous vous en êtes tous aperçus, le moindre débat, sur quelque sujet que ce soit, tourne aujourd’hui au pugilat. La victoire semble promise à celui ou celle qui hurlera le plus fort, pas à celui ou celle qui dispose des meilleurs arguments. Il ne s’agit plus de convaincre mais de vaincre, ou plutôt d’abattre l’autre, l’adversaire devenu ennemi, de le disqualifier, de le faire taire. La société française, en tant que groupe homogène de citoyens œuvrant à un projet commun, n’existe plus, ou ce groupe est devenu inaudible, la voix couverte par les vociférations des innombrables minorités, que ce soit politiques, dans l’opposition ou au pouvoir, religieuses ou économiques, qui n’entendent pas permettre la libre expression d’avis divergents.

La violence s’étend à toutes les couches de notre société, des folies terroristes, de toutes obédiences, au harcèlement sur les réseaux sociaux, ou aux échanges d’invectives au cours du moindre débat télévisé, surtout ceux réunissant un aréopage de doctes experts en toutes matières, sociologues aujourd’hui, épidémiologistes demain, stratèges militaires la semaine prochaine. La réalité peut leur donner tort aussi souvent qu’elle le veut, aucun d’entre eux ne fera jamais amende honorable, et leurs énormités continueront longtemps à polluer Internet, nourrissant un peu plus complotisme organisé et ignorance naturelle.

La Société hystérisée, tel est le titre de l’essai de Jonathan Curiel, spécialiste des médias, homme de télévision, avec qui nous allons tenter de percer les causes de cette hystérisation et d’évoquer quelques pistes afin d’y remédier. Ces causes sont nombreuses, et leurs conséquences désastreuses pour la communauté. Le temps est peut-être venu de respirer un bon coup, de cesser de croire en une vérité absolue, et d’accepter d’écouter l’autre, sans essayer de l’éliminer après cinq minutes d’entretien…

Bonne écoute !

Le Livre

LA SOCIÉTÉ HYSTÉRISÉE – Jonathan Curiel – Éditions de l’aube – collection Suspension

L’auteur

Jonathan Curiel est homme de médias et écrivain. Diplômé de l’ESSEC et de Sciences Po, il commence sa carrière aux Nations Unies à New York pendant 2 ans (chargé des affaires économiques et sociales à la Représentation permanente de la France à l’ONU). En 2008, sa passion de toujours pour les médias le mène au Groupe M6, où il entre en tant que Responsable de coordination auprès du Président du Directoire. Il devient Directeur général de la chaîne de télévision Paris Première en 2015.

Depuis 2019, il est Directeur général adjoint des programmes des chaînes M6, W9 et 6ter en charge des magazines et des documentaires. Il est auteur de 3 livres : Génération CV (Fayard) un récit sur les difficultés des jeunes diplômés, Le Club de Pauvres Types (Fayard) évoquant avec humour la crise de masculinité des hommes de sa génération, Vite ! les nouvelles tyrannies de l’immédiat ou l’urgence de ralentir (Plon).

Credit photo Jonathan Curiel : Astrid di Crollalanza