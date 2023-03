La plage est un milieu sauvage et vivant, respectons-le !

Nous voyons souvent la plage comme un simple terrain de jeux et de loisirs et nous oublions qu’il s’agit d’abord d’un milieu naturel, avec une flore et une faune sauvage, des milliards d’autres êtres vivants (qu’on ne voit pas forcément à l’œil nu) et que tout cet écosystème vit en équilibre, fragile. Nos activités sont parfois délétères pour ce milieu ; on s’amuse et on oublie que les végétaux et les animaux sauvages de leur côté essaient surtout de survivre…

Plages vivantes, un programme de sciences participatives pour comprendre l’écosystème du littoral

Le programme de sciences participatives Plages vivantes comporte d’ailleurs un volet éducatif, notamment assuré par Bretagne vivante auprès des scolaires. L’ensemble du programme vise aussi à sensibiliser le grand public au fonctionnement de la plage comme milieu naturel. Des biologistes de la station de biologie marine de Concarneau étudient plus particulièrement la laisse de mer, cette bande de résidus organiques naturels laissés par les flots : cadavres d’animaux, algues arrachées, coquillages, et aussi des déchets issus des activités humaines (morceaux de plastiques surtout). Loin d’être « sale » cette laisse de mer est un garde-manger essentiel. Les microorganismes et invertébrés (comme les talitres ou « puces de mer ») décomposent les résidus et sont eux-mêmes consommés par de plus gros animaux comme les oiseaux. Les déjections iront aussi nourrir les plantes du littoral, juste selon leurs besoins (modestes). L’équilibre de cette chaine alimentaire est subtil, les activités humaines – notamment les déjections de chiens – perturbent cet équilibre aussi. Sans parler des laisses de mer enlevées à l’occasion des « nettoyages d’algues vertes »… Le programme Plages vivantes comprend d’ailleurs aussi un volet anthropologique qui s’intéresse à l’espace de la plage comme milieu « social » (de loisirs, tourisme ou d’expression artistique).