Un an dans la mare : suivez une année d’observation d’une mare avec Eaux et Rivière de Bretagne

Chapitre 1 Le Printemps: focus sur les grenouilles

C’est le début d’une nouvelle saison dans notre mare. Les végétaux reprennent vie et s’habille lentement de leur parure verte car dehors, il fait encore froid parfois et la nature reste capricieuse et imprévisible. Mais tout va bien dans notre petit plan d’eau.

Les grenouilles sont les stars de la saisons. C’est précisément en cette période qu’elles sont observables et écoutables car elles se reproduisent, mais attention ces petites bêtes sont protégées.

Toutes les espèces de grenouilles et de crapauds sont en voie de disparition car ce sont d’abord des proies, leurs œufs sont la cible de petits animaux vivants dans l’eau, de petits rongeurs comme des hérons. Pour cela les grenouilles pondent plusieurs fois par saisons en grandes quantités mais cela ne suffit pas à assuré leur survie.

De plus, et contrairement à ce que l’on croit, ces animaux ne vivent pas uniquement en milieu aquatique mais on une préférence pour le milieu terrestre, l’eau de très très faible profondeur n’est destiné qu’à la reproduction et la survie des œufs. Ces espèces souffrent donc de la manipulations des sols par l’homme. L’aplanissement des surfaces empêchent la création de flaques qui sont un lieu de premier choix pour la reproduction de ces animaux. Il est donc interdit de prélever des œufs de grenouille, le distinguo entre des œufs de grenouille et d’amphibien est compliqué, « le plus sage est de ne pas les touchés ou de me prévenir à Eaux et Rivières de Bretagne » précise Anouk.

Voici quelques végétaux remarquable : la sagittaire