Devenez sociétaire de la Maison qui pousse de Châteaulin, projet collectif culturel

Nous avions déjà évoqué ce projet de transmission de la Maison de la presse-librairie de Châteaulin par Frédéric Vasseur à un collectif citoyen : usagères et usagers, partenaires, salariée et salarié… pourraient reprendre les murs et faire vivre le commerce, en y ajoutant des animations comme ça a toujours été le cas.

Fred a toujours été un défenseur de la démocratie directe et locale ; il était donc logique qu’il propose la formule Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) pour assurer cette reprise à plusieurs, en gardant le bel esprit politique, critique et convivial du lieu. Ce 1er avril 2023, une trentaine de personnes étaient présentes pour continuer à monter le projet : plan de financement, communication, organisation… les idées ont fusé, les débats ont été animés et les bulletins de souscription imprimés.

Acheter des parts de la Société coopérative d’intérêt collectif

C’est l’étape de ce printemps : lancer la souscription et proposer des parts sociales de Société coopérative d’intérêt collectif. À 100 € la part, on peut en prendre une ou plusieurs, à titre personnel ou en tant qu’organisme partenaire… l’entrée de chaque sociétaire sera soumise à validation comme le prévoient les statuts de la coopérative. On pourra aussi, si on le souhaite, s’impliquer davantage dans le projet, prendre part à une commission, devenir administratrice ou administrateur quand la Scic sera constituée. L’assemblée générale est prévue pour le 25 juin 2023.

En attendant, c’est la commission communication qui s’active. Un invité de marque, Philippe Poutou, viendra soutenir le projet en avril.