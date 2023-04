Vêtements d’occasion et insertion à Châteaulin avec Abi 29 et Inservet

Abi 29 et Inservet 29 sont deux associations liées autour de la récupération et revalorisation des produits vestimentaires d’occasion dans le Finistère. Revalorisation qui se fait par l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Ces bénéficiaires collectent et trient les vêtements, chaussures, accessoires récupérés dans les 450 bornes à cet effet, ou bien vendent les produits valorisés dans les boutiques Abi shop de Quimper, Brest.

A Châteaulin une première boutique est ouverte depuis 2019 mais un nouveau site vient d’être inauguré : un centre de tri et une nouvelle boutique adossée à ce centre.

Au total, une soixantaine de personnes – bénéficiaires de minima sociaux – peuvent suivre un parcours de réinsertion professionnelle chez Inservet ou Abi 29. Ils peuvent y travailler jusqu’à 18 mois et ensuite intégrer une formation, un autre emploi ou poursuivre leur parcours d’insertion dans une autre structure. Ce qui n’est pas valorisé par Abi 29 et Inservet 29 peut être récupéré par d’autres associations et transformé autrement (matériaux d’isolation).

Abi 29 c’est ici …. et Inservet29 c’est là

La page Facebook d’Abi 29

La page Facebook des boutiques Abi Shop

.