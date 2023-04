Archéologie du genre et esprit critique

Être une femme qui parle de sciences humaines et sociales sur YouTube n’est pas si simple. Être reconnue comme véritable autrice l’est encore moins. La place des femmes sur ces plateformes de diffusion d’information reste encore à développer. Clothilde fait partie de celles qui ont choisi d’en faire leur métier et de s’en servir pour mettre en lumière des sujets occultés.

Un documentaire sur les femmes préhistoriques

Après deux ans de travail, les femmes de la préhistoire ont été mise à l’honneur. Les technologies actuelles, l’étude des ADN nous permettent d’en apprendre davantage sur l’identité des individus retrouvés en fouilles et leurs diverses activités. Ainsi l’homme de Menton était en fait la Dame du Cavillon ! Les femmes chassaient, elles pouvaient avoir des responsabilités. Les compétences ne sont pas forcément liées aux sexes ou aux âges. Grâce aux recherches et au travail de réalisatrice de Clothilde certains tabous sont levés.

Le genre en archéologie

Alors que les anglo-saxons l’étudie depuis plus de 40 ans nous commençons juste à nous intéresser à l’identité de ces individus en particulier ces femmes d’influence qui ont contribué à la construction des sociétés du passé. Une autre question se pose autour des métiers de l’archéologie et comment la femme est perçue dans ces professions. En 2019, le collectif « Paye ta truelle », cré l’exposition itinérante « Archéo-Séxisme ». La charte du chantier éthique pour un lieu d’apprentissage et de travail respectueux est mise en place.

Un ouvrage collectif, coordonnée par Isabelle Algrain, archéologue est sorti en 2020 : « Archéologie du genre, construction sociale des identités et culture matérielle ». Une interview d’Isabelle Algrain est disponible sur le podcast Paroles d’Histoire à ce sujet. En ce qui nous concerne retrouvez nous tous les 15 jours sur Radio Évasion ou sur vos plateformes de podcast préférées.