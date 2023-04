PatBlaBla et Serge Montfort défendent la nature en bande dessinée !

Dans cette première émission d’avril, un focus aussi sur le dernier numéro de Rolling Stone et un superbe article, très émouvant, de Alma Rota sur Depeche Mode ! Et comme d’habitude, on parle de toi et de toi aussi…

Programmation musicale :

-Dave » Du côté de chez Swann « ,

-La Rioule » Réveillez-vous belle endormie » (choix de l’invité),

-Martin Dupont » Inside out « ,

-Hervé » D’où je viens « ,

-Depeche Mode » Just can’t get enough « ,

générique de fin Mano Solo » Je suis venu vous voir « .

Rendez-vous pour de nouvelles aventures radiophoniques le jeudi 20 avril… Biz à l’oeil !