La pièce aux parfums et à la philosophie du Moyen-Orient est une expérience immersive qui transporte les spectateurs dans un voyage magique et mystique à travers les déserts et les oasis de cette région du monde. Cette pièce, intitulée « En une seule nuit elle a traversé tout le désert », est née des origines de Malik Slimane, qui a puisé son inspiration dans les traditions et les cultures du Moyen-Orient.

L’histoire de la pièce tourne autour d’un roi qui se trouve dans le désert de son propre cœur, à la recherche de son fils. Le comédien qui interprète la pièce est plus qu’un simple conteur : il est en réalité 27 personnages différents, chacun avec sa propre personnalité et son propre style de jeu. Cela crée une expérience immersive unique pour le public, qui est transporté dans un monde fantastique où les parfums, les couleurs et les textures du Moyen-Orient sont présents à chaque instant.

Mais la pièce n’est pas seulement une expérience visuelle et auditive : elle est également profondément philosophique et spirituelle. Elle explore des thèmes tels que la quête de soi, la recherche de la vérité et la quête de sens dans un monde en constante évolution. Elle invite le public à réfléchir sur sa propre vie et sur les choix qu’il fait chaque jour. En fin de compte, « En une seule nuit elle a traversé tout le désert » est bien plus qu’un simple spectacle : c’est une expérience transformatrice qui élargit les horizons de ceux qui la voient et les transporte dans un monde de sagesse, de beauté et de spiritualité.