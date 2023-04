Quoi de neuf dans ta médiathèque Youenn Gwernig de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h?

Retrouvez les actualités, les nouveautés et les coups de coeurs de vos médiathèques préfèrées !

Isabelle Kerbrat, responsable de la médiathèque, nous parle des activités et d’un coup de coeur pour le mois d’avril. Elle nous en dit plus également sur le mercredi des enfants ( début mai) et un gros événement en juin.