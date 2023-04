Soirée jeu vidéo retro à Lanvéoc pour sortir de l’exclusion avec l’Ulamir de Crozon

L’Ulamir de Crozon organise donc à Lanvéoc le Mercredi 19 avril de 19H à 22H à La salle du Foyer des Jeunes, une soirée jeu video sous le thème du retrogaming. cette soirée familiale et conviviale. Le but étant d’ouvrir aussi les personnes à la culture du jeu vidéo, loisir numero 1 dans le monde dont le chiffre d’affaire annuel dépasse celui du cinéma et de la musique cumulé

Cela vous permettra de retrouver ou peut être de découvrir des jeux qui auront bercé votre enfance et qui sait, vous aurez peut être la chance de toucher à quelques rareté, car l’association, a rassemblé ses forces pour dénicher de véritable pépites vidéoludiques. Si certains jeux que l’on ne présentent plus seront bien présent, tel que Mario Kart ou encore Mortal Kombat, il vous sera peut être possible de jouer en LAN, de tester un simulateur de char verticale avec Steel Battalion ou encore de jouer à des jeux rythmique et très physique avec Guitar Heroes Full Set et Donkey Kongas…