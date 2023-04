« Brutal Pop 2 », le nouvel album de SUN

Aujourd’hui on va parler de Karoline Rose, plus connue sous le nom SUN. La chanteuse allemande à sorti un nouvel album autoproduit le 13 Janvier 2023 intitulé Brutal Pop 2.

Le premier morceau dont je vais vous parler s’intitule « Princess Erakin ». Le titre nous laisse déjà imaginer un univers fantaisiste qui est bien retranscrit dans l’instru de manière plus ou moins évidente, ça dépend de chacun. La chanson est ouverte par des paroles peu motivante : « bad day everyday, sadness everyday » qui signife donc ‘mauvais jour tous les jours, tristesse tous les jours’. La voix rauque et mélodieuse de Karoline est coupée régulièrement par des growls qui amplifient le côté métal du titre en lui donnant des sonorités moins lisses. La mélodie générale du morceau sonne relativement légère et fantaisiste. Pourtant, sur les refrains, on sent un changement dans la texture de l’instru qui devient alors un peu plus heavy. La mélodie de la guitare sur le refrain nous aspire dans un gouffre qui nous entraîne dans l’histoire de la princesse Erakin.

On va maintenant passer à un titre qui se démarque des autres par sa douceur : The Bridge. 4ème titre de l’album, « The Bridge » est la chanson la plus douce et mélodieuse de Brutal Pop 2. Les émotions sont exprimées plus posément, contrairement à la tornade d’émotions que l’on trouve sur les autres morceaux. Le refrain, comme sur « Princess Erakin », se veut plus heavy mais la voix de Karoline Rose reste délicate. C’est un titre qui nous laisse apprécier la puissance vocale de la chanteuse. Sur le bridge on retrouve quand même une partie plus hardcore notamment avec des guitares plus heavy et Karoline change sa voix mélodieuse pour laisser place à de nouveaux growls avant de repartir sur un fin aussi douce que dans le reste du titre.