« Love As Projection », l’album aventureux de Frankie Rose

Aujourd’hui on va parler de la musicienne américaine Frankie Rose, ancienne batteuse des groupes Crystal Stilts et Dum Dum Girls.

Frankie Rose a sorti un nouvel album de 10 titres intitulé Love As Projection qui est paru le 10 Mars dernier chez Night School. Love As Projection peut être caractérisé comme aventureux et on va voir pourquoi avec les deux premières chansons de cet album.

Le premier titre dont on va parler s’intitule « Sixteen Ways ». Il s’agit d’un titre dream pop gothique qui n’est pas sans rappelé le style du groupe The Cure. Tout le long du morceau on est envahi par les synthés new wave cristallins accompagnés par une cascade d’harmonies vocales et musicales sur le refrain ainsi qu’une batterie pétillante qui vient donner le rythme. Les harmonies vocales sont d’ailleurs fragiles mais belles. Cette voix douce et fragile vient d’ailleurs ouvrir le titre avec une instru toute aussi douce. La mélodie des synthés part ensuite dans un crescendo qui nous mène jusqu’au refrain aux paroles répétitives. Pour la fin du titre, on a une partie où seul les synthés se font entendre, jouant une mélodie répétitive. Une voix lointaine et hypnotisante vient ensuite clore le morceau aussi doucement qu’il avait commencé.

Vous êtes bien dans Sonar et vous venez d’écouter « Sixteen Ways » issue de l’album Love As Projection de Frankie Rose, paru le 10 Mars dernier chez Night School. On va maintenant passer à un morceau aux sons plus futuristes : « Anything ». Avec des crochets mélodiques et une mélodie accrocheuse, « Anything » est un titre catchy qui mélange electronica pulsante et dream pop des années 80. Les paroles encourageante sont accompagnées par une musique qui sonne joyeuse. Le titre est ensuite fermé par un solo des synthés, comme dans le morceau précédent, mais cette fois ci, il n’y a pas de voix pour accompagner cet ensemble.