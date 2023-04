A Daoulas et à Diego Suarez, on teste des solutions pour protéger l’environnement !

Article écrit suite aux échanges des élèves après avoir écouté l’émission montée.

Daoulas _ Latitudes 48,4° _ Aire Terrestre Éducative

Article en cours d’écriture.

Diego Suarez _ Latitudes -12,3° _ Déforestation et actions de reboisement

Nous les élèves de Daoulas, nous avons échangé avec les élèves de Diego Suarez sur le sujet de la déforestation et du reboisement. Et nous sommes joyeux et joyeuses que les élèves aient répondu à nos questions !

Nous avons été choqué de découvrir que 36 000 hectare de forêts sont détruites chaque année à Madagascar. Cette déforestation a un impact sur les humains, la faune et la flore. Par exemple, les animaux herbivores sont impactés.

Nous avons appris que, quand ils étaient en CM2, les élèves du lycée de Diego Suarez ont participé à des actions de reboisement !