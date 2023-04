Vous reprendrez bien un peu de science fiction? : Le prédator

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui je vais vous parler d’un monstre de science-fiction, littéralement

Aujourd’hui je vais vous parler du predator

Mais d’où sort-il ce predator ?

C’est l’histoire d’un boxeur….

D’une blague qui a fait rire tout hollywood dans les années 80.

Rocky 4 vient de sortir et on se demande qui il va bien pouvoir combattre dans l‘opus numéro 5

Pourquoi pas un extra-terrestre tant qu’on y est ?

Et pourquoi pas se disent les frères Thomas

Voila comment née une icone de la SF dans les années 80.

Ce n’est pas aussi simple que ça mais la base de départ est là

Joel silver va les prendre sous son aile et va monter le projet.

Joel silver est un producteur très prolixe ,on lui doit entre autres, la série des arme fatale, les die hard, Matrix..

C’est simple ,si vous avez vu ne serait-ce qu’un film d’action dans les années 80-90 ou 2000 vous avez quasiment à coup sur vu une production Joel silver

C’est Arnold Schwarzenegger qui sera le personnage principal du film qui sera réalisé par John Mc Tiernan

Et une musique de Alan Silvestri

Là c’est bon , on a du cocher toutes les cases du block buster américain des années 80

C’est l’histoire d’un film de baston….

Mais sinon ça raconte quoi ?

Nous sommes en Amérique centrale dans le années 80

Un commando de barbouzes est engagée par un agent de la CIA pour aller cherche l’équipage d’un hélicoptère qui s’est écrasé dans la jungle.

Pourquoi des barbouzes pour une opération de sauvetage ?

C’est que l’hélico est tombé du mauvais coté de la frontière, dommage

Et une équipe officielle ne peut se permettre cette opération

Voila donc tout ce beau monde qui est héliporté au beau milieu de nulle part et va commencer à crapahuter pour retrouver ce fichu appareil.

Il est retrouvé assez facilement mais ,ben oui il y a forcement un mais

L’hélico a une configuration étrange et pour l’anecdote, les pilotes sont toujours à bord mais morts …

Mais des passagers pas une trace

Bon ben on repart à la chasse et ha ben tiens les voilà les gars tant convoités

A un détail prés ils sont pendus par les pieds et totalement dépecés

Extrait

Une fois la surprise de la découverte passée, les soldats vont rechercher les auteurs de cette boucherie.

Le camp des méchants est trouvé, détruit et les méchants tués, à l’exception d’une femme .

Une guérillero qui sera interrogée une fois rentrés à la base

La mission si elle n’est pas une franche réussite n’en est pas moins terminée

Mais , oui encore un mais

L’hélicoptère qui devait les récupérer ne viendra pas jusqu’à eux, c’est reparti pour une balade dans la jungle

Et pas question de lambiner, les copains des méchants ne sont pas contents et essayent de les poursuivre

Le crapahutage dans la jungle avec en plus une prisonnière pas très coopérative s’avère plus compliqué que prévu

Et puis il y a un truc

Ils ne savent pas quoi mais ils ont l’impression d’être observés, suivis

Le pisteur du groupe en est certain, ils sont suivis à la trace

Et leur poursuivant est totalement invisible

Ce qui va rendre leur progression plus difficile encore, car rythmée par des arrêts fréquents pour évaluer la situation.

C’est lors d’une de ces haltes que la prisonnière va s’échapper en vain ,elle sera vite rattrapée par un des soldats

Il sera la première victime

Mais victime de quoi ?

Tout le problème est là

C’est l’histoire d’un fantôme …

On en est à 40 minutes u film et on a toujours pas vu l’être, la chose qui les traque et qui maintenant les tue.

Ça vous rappelle pas un autre film ? , oui bien sur mais on y reviendra un peu plus tard.

A partir de là ça va commencer a défourailler sec ,dans le vide

Parce que c’est bien beau de savoir qu’il y a quelque chose ou quelqu’un qui veut vous trucider mais si la chose ou personne en question est invisible ,compliqué

Et c’est ce qui va se passer pour la prochaine victime

Le soldat en question se fait tirer dessus dans le dos ,oui c’est moche , mais dans ce domaine tous les coups sont permis, et sa cage thoracique explose littéralement

C’est un film violent bien sur et très sanguinolent.

Son meilleur ami arrive juste à temps pour voir une vague silhouette dont seuls les yeux se détachent de la végétation , des yeux brillants pour l’anecdote

Donc la colère ,vengeance et tir de barrage

Extrait

Le reste de l’équipe va tout simplement raser un bout de jungle

Et tout ça pour rien

S’ensuit la litanie, logique voire prévisible des décès des militaires.

Schéma classique de ce genre de film que l’on peut considérer comme un huis-clos même si il se déroule dehors

En même temps la densité de la jungle, parvient a nous faire ressentir ce sentiment de confinement et par la même de ce maque de visibilité à longue distance

Déjà qu’on y voit pas à 50 mètres mais si en plus le truc qui nous chasse peut se camoufler

Il y a comme un léger déséquilibre

Et c’est toute la logique de la démarche , le chasseur va mettre toutes les chances de son coté pour parvenir à ses fins.

Après on peut discuter du fairplay de la chose, ok

Mais dans ce cas , ce ne sont pas les remords qui étouffent le prédateur

Et donc on en est où dans le décompte des victimes, 4 de plus

Il reste Dutch , le héros, blessé et la guérillero , la jeune femme en détresse

Le faire-valoir du héros, il faut bien quelle serve à quelque chose, second degré, je précise

Dutch décide d’envoyer la jeune femme attraper l’helico qui doit les rapatrier et lui en bonhomme il va combattre la chose ou la personne qui a réduit son équipe de barbouzes à un gros tas de viande froide.

Comme si lui tout seul dorénavant sans aucun équipement autre qu’un couteau ,allait pouvoir poutrer un adversaire toujours invisible et surarmé.

On va mettre ça sur l’esprit d’entreprise à l’américaine.

Au corps à corps

La confrontation tourne court et Dutch se fait latter la gueule il ne doit sa survie qu’à la boue qui le recouvre et le cache à son adversaire.

Le deuxième round n’est guère plus en faveur de notre héros mais l’extra-terrestre ,oui vous vous en doutiez qu’il n’était pas humain, reconnait en lui un vaillant combattant et décide de régler l’affrontement d’une manière plus loyale

Il se débarrasse d’une partie de son équipement et aussi mais surtout de son casque.

Et là on découvre enfin à quoi ressemble ce prédateur

Et comment dire , la première fois ça fait un choc

D’allure générale, il est de forme humanoïde

Pour la tète ,c’est pas la même ,enfin ,pour la répartition des organes c’est similaire mais c’est leur aspect qui est plus exotique

Le sommet du crane est recouvert d’une carapace ,il n’y a pas de cheveux mais des sortes de dreadlocks sur tout le tour du crane

Les 2 yeux sont très enfoncés dans leur orbites

Il n’y a pas de nez a

Il y a une bouche généreusement fournie en dents acérées

Et autour de la bouche… des mandibules , 4 mandibules

Là on se rapproche plus de l’insecte ou du crustacé…

C’est particulier

Ce qui fera dire à dutch

Extrait

L’ensemble dégage une impression d’agressivité, non c’est plus que ça , de la brutalité.

Une posture permanente de : toi je vais te défoncer

Tout dans ce visage respire la menace.

Attention divulgâchage dans 3,2,1

Revenez dans 15 secondes

L’affrontement final voit la victoire de Dutch ,sans réelle surprise, c’est quand même lui le héros

On ne déconne pas, à l’époque le héros gagne à tous les coups

Vive le cinéma testostéroné des années 80 !

Une société organisée

J’ai commencé a décrire le Predator faisons plus amples connaissance avec celui-ci.

Comme je l’ai dit, il a une allure humanoïde ,il est plus grand que les humains

Le Predator fait partie d’une société organisée en un système de caste

Comme dans beaucoup de tribu et même encore aujourd’hui pour en faire partie, les jeunes Predators doivent réussir un rite de passage qui fera d’eux des guerriers, encore novices certes, mais c’est déjà un premier palier

Il existe plusieurs versions de ce rite de passage et l’un d’eux consiste en un affrontement avec… un alien

Oui,oui l’alien, le xenomorphe

C’est dire à quel point ils sont redoutables

Il est intéressant de faire une comparaison entre ces deux monstres charismatiques de la SF

2 salles 2 ambiances

Nous sommes sur deux approches différentes

L’alien est un animal, nous le sommes tous, ok mais un animal dans le sens qu’il ne vit pas en société mais plutôt en meute

Son comportement est régi plus par son instinct que par un cadre social.

Il est agressif naturellement ,tout être vivant est une proie pour lui

Le groupe est dirigé par une reine , comme dans une fourmilière ou une ruche et son système d’incubation est un poil intrusif

C’est un parasite

Mais il est loin d’être idiot, en meute il peut élaborer des tactiques pour attraper ses proies.

A coté de lui, le prédator est presque un gentil ,presque j’ai dit !

Ce n’est pas la même approche le prédator est plus un chasseur réfléchi

Il chasse pour le plaisir ,par jeu

Il cherche des trophées qui témoigneront de sa combativité et de son courage

Il collectionne même les cranes de ses victimes dans un cabinet de curiosité.

Autre différence avec l’alien , le prédator est plus porté sur la technologie

Camouflage optique ,pointeur laser, canon à énergie et une jolie collection d’armes tranchantes.

Des griffes digne de Wolverine , des lances, une large gamme de projectiles propulsés comme le frisbee orné de lames courbes

Mon préféré reste le disque acéré semblable à un disque d’athlétisme mais qui agit comme un boomerang

Et j’allais oublier le filet , lancé lui aussi ,qui vous plaque conte un mur et qui va lentement mais surement vous lacérer la peau

Le prédator a sur lui également bien d’autres équipements, comme une trousse de premier secours

Hé oui ,ça démontre une nouvelle fois la différence avec l’alien , ce dernier agit comme un animal sauvage alors que le prédator agit plus comme un ètre civilisé ,avec beaucoup de guillemets.

Si il est blessé, le predator va se soigner pour continuer sa mission ,sa chasse

Comme pour l’être humain, il a conscience de son existence propre.

Et un instinct de conservation.

Il se repose plus sur la technologie mais n’allez pas croire que sans son équipement il ne vaut rien

Contre un alien, ça ne va pas être simple

Le xénomorphe est un adversaire redoutable taillé pour le combat au corps à corps

Mais contre un humain , sa constitution et son entrainement lui donne un gros avantage

Et cerise sur le gâteau , si le prédator sent sa fin proche il va déclencher une bombe d’une puissance énorme soit pour emporter avec lui ses adversaires ou pour empêcher que l’on récupère le matériel sur son cadavre.

Il y a toutefois un point commun entre le prédator et l’alien.

L’hybridation

Lorsque qu’un embryon d’alien est implanté dans un être vivant, à son corps défendant bien sûr, il arrive que le bébé alien qui en ressort ai intégré des particularité de son hôte.

Le prédator lui recherche les points forts de son ennemi pour se les approprier en combinant les 2 adn.

Même but mais deux approches différentes.

A l’image de ce que j’ai raconté un peu plus tot.

A noter que le prédator a une éthique.

Oui je sais ça peut faire sourire

Mais c’est un chasseur réglo, il n’attaque que des proies dignes de ce nom

Il ne va jamais défoncer une personne désarmée , pareil pour la une femme enceinte.

Il préserve la ressource

Le prédator est écolo …

Sans rire, lui il a compris qu’on n’attrape pas tout ce qui se présente et qu’on doit laisser une chance au vivier de proies de prospérer

Sinon il n’y aura plus rien à chasser

Je dis ça …

Une suite urbaine

Une suite sort en 1990 soit 3 ans après le premier

Cet opus est réalisé par Stephen Hopkins

Et directement on se retrouve a survoler la jungle

Pendant 10 secondes le temps que l’hélicoptère prenne de la hauteur et laisse apparaitre Los Angeles de 1997

Joli pied de nez

He oui 1997 , c’était le futur en 1990 ,mais le temps avance malgré tout et il rattrape ces futurs hypothétiques et cauchemardesques pour celui-là

La ville subit une canicule sévère et une guerre des gangs non moins tragique.

Et on est jetés directement dans le bain , une rue est transformée en champ de bataille entre la police et des trafiquants de drogue

Ca défouraille dans tous les sens et les policiers tombent comme des mouches ,du coté des trafiquants ,ça va c’est moins l’hécatombe

A croire que la police ne sait pas viser…

C’est à ce moment que débarque notre héros , schwarzy ?

Pour ce numéro 2 , on a puisé dans le casting de l’arme fatale ,Mel gibson ?

Cool ,curieux de voir comment va se passer la confrontation !

Comment ça c’est pas lui , mais qui alors ?

Danny glover ,le gars trop vieux pour ces conneries ?

Sérieusement ?

Bon ok admettons …

Même si ça surprend au début du film, on se laisse convaincre par la performance.

Un flic teigneux ,acharné qui assiste impuissant à une hecatombe au sein des différents gangs de trafiquants de drogue.

Au départ il met ça sur le compte d’une guerre entre clans mais quand débarque une équipe du FBI pour enquêter sur ces meurtres , son instinct de flic ne le trompe pas

Il est sur quelque chose de plus gros.

A la jungle centre américaine, cette fois le prédator a préféré la jungle urbaine

Et ce Los Angeles regorge de proies combatives et il va se donner à cœur joie.

De quoi bien étoffer son tableau de chasse.

Le lieutenant harrigan, le personnage joué par dany glover commence a comprendre que c’est un seul et même tueur qui trucide à tour de bras dans les rangs du crime organisé et il vaut savoir de qui il s’agit

Il découvre aussi que l’équipe du FBI hé bien, c’est pas le FBI !

Ha bon , ho ben ça alors !!

On lui révèle que le tueur qu’il recherche n’en est pas à sa première expédition et qu’il a déjà fait le coup face à un commando en Amérique centrale, il y a quelques années de ça…

Et qu’il s’agit d’un alien

Et que la mystérieuse équipe a les moyens de le piéger

En théorie ,en pratique ça ne se passe pas comme prévu

Etonnant …

Je vous épargne le divulgachage de ce film , même si il n’est pas aussi bon que le premier , il a le mérite de faire évoluer le thème du chasseur dans un environnement différent

Idée qui serait issue d’une série de comics paru après le premier film

Le sucés mitigé de ce deuxième opus calme un peu les envies de suite

Il va falloir attendre 2010 pour le retrouver au cinéma

Un retour aux sources ?

Ce nouveau film sera réalisé par Nimrod Antal

Predators ,avec un s reprend le schéma de la traque du premier film mais avec quelques variations

Là il nous fait une Lagardère inversée, il ne va pas vers ses proies

Il amène ses proies vers lui

Et les élus sont parachutés sur une planète lui appartenant

Mais parachutés, ce n’est pas une vue de l’esprit

Dés les premières images du film on les voit tomber en chute libre et un parachute se déploie automatiquement

Autre différence les membres de l’équipe ne se connaissent pas , on a entre autres : un mercenaire, une tireuse d’élite de l’armée israélienne, un tueur d’un cartel mexicain , un yakusa…

Des pointures dans chacun de leur domaine

Qui vont devoir s’allier bon gré mal gré pour survivre dans cette jungle, encore une , totalement inconnue

La trame du film est très proche du premier avec plusieurs references plus ou moins evidentes

Et comme pour le le numéro 2, le personnage principal est campé par un acteur à contre-emploi

Adrian Brody , oui ou l’acteur du pianiste

Déroutant , même après Danny glover …

La aussi le film ne va pas marquer les esprits

Le casting étant porté surtout par Brody ,il ne fait pas le poids avec Schwarzenegger au propre comme au figuré

Et on est donc reparti pour une période de sommeil de la franchise, mais moins longtemps qu’entre le 2 et le 3

Le début de la fin …

The predator réalisé par Shane Black sort en 2018

Dans l’émission consacrée à l’Alien, je vous avait parlé d‘un indice de qualité du film par rapport au fait qu’on voyait plus ou moins l’alien

Et bien cet indice s’applique aussi à la franchise predator

Et c’est avec les prochains films que ça va s’appliquer

Le numéro 4 de la série de film est ….divertissant

Et ce n’est pas une bonne chose, pour moi un bon film doit faire réagir , provoquer des émotions positives ou négatives

Il doit vous prendre au tripes ou au cœur

Ce film, il fait rire ..jaune

Un peu d’humour , quelques répliques bien senties, ça rythme ,ça désamorce un moment de tension

Là les blagues désamorcent tout le film

C’est lourdingue ,limite con-con

Pour résumer simplement , un soldat en mission assiste au crash du vaisseau d’un predator

Il parvient récupérer du matériel du predator pour prouver ses dires

Ca se comprend, un gus vient vous voir et vous dit qu’il a vu un vaisseau extra-terrestre

Vous le croyez ou vous le prenez pour un fou-furieux ?

Perso je vais me méfier

Et là pareil personne ne le croit et on l’envoi en psychiatrie

Une facilité de scénario plus tard le voila entouré de soldats souffrant se stress post-traumatique qui vont l’aider à combattre d’abord un et ensuite 2 prédator

Sur le chemin ils vont croiser une scientifique qui a été recrutée pour étudier un des pretadors capturé.

Ladite scientifique qui a été recrutée car elle envoyé un courrier au président des Etats-Unis quand elle était gamine

Logique

Toujours la même scientifique qui va se révéler être une guerrière redoutable sans aucune explication.

Et toujours cet humour beta

Bref, c’est un film divertissant

Il ya eu un autre film sur le prédator

Prey

L’histoire se déroule en 1719 et met en scène une tribu de comanches qui ont maille à partir avec un prédator

Je ne pourrais pas vous en dire plus, je n’ai pas l’abonnement Disney +

Ca aussi on pourrait en parler , limiter la diffusion de films et de séries à une seule plateforme.

Bref

Un peu plus tot je comparais le prédator et l’Alien

Il ya eu 2 films qui les ont réunis

C’est à partir de ce moment que ça va vraiment partir en vrille.

De pire en pire

Alien versus Prédator sort en 2004

Un satellite de la Weyland company , detecte une pyramide sous la glace sur une ile proche de l’antarctique

Une expédition est montée pour en connaitre l’origine et en revendiquer la découverte Monsieur Weyland en plus d’être un homme d’affaire sans scrupules et un poil mégalomane et veut laisser une trace à la postérité.

L’equipe arrive sur place et trouve, un tunnel fraichement percé dans la glace et qui relie la surface au temple qui est situé 600 metres sous terre

Sans vraiment se poser la question de son origine et de son but ,il l’emprunte pour descendre

Comme ça pepouze !

Le tunnel fait quand même par loin de 3 mètres de diamètre est il est apparu en moins de 24 h

Il n’y a que moi que ça dérange ?

Arrivé sur place , l’ équipe déclenche par hasard un mécanisme qui sort une reine alien du congélateur… littéralement

Elle dans la seconde elle se met a pondre des œufs, logique , mais sur un tapis roulant

Donc , processus logique, œuf , face hugger, xenomorphe ,humains morts

Soit il se font fourrer un alien dans le gosier soit un prédator les zigouille

A choisir , je préfère la version prédator c’est plus rapide et moins horrible.

Donc tout e beau monde meurt et une seule survivante fait alliance avec un prédator pour tuer la reine alien

Terminé bonsoir

Ce film c’est du racolage , on agite deux des monstres les plus charismatiques de la sf pour attirer le chaland

Les réunir dans un même film n’est pas gaga de réussite

J’aime le jambon , j’aime le nutella ,jamais je n’aurais idée de tremper une tranche de jambon dans un pot de nutella

Ce film c’est ça 2 trucs sympa mais qui une fois mélangés sont indigestes

Mais attendez, que vois-je venir ?

Que dire …

Alien versus prédator requiem

Un requiem est un chant pour les morts

Le titre annonce la couleur, ce sera un enterrement

Mais pas en grande pompe

Ce film est une insulte au bon goût

Déjà la luminosité générale est très basse , même en plein jour on dirait qu’il fait nuit

L’histoire de l’affrontement entre le prédator et l’alien est noyé dans des histoires sans queue ni tète

Les personnages sont a peine présentés, il y en a beaucoup trop

C’est mélangé avec un teen-movie, film avec et pour les ados

Certaine scènes sont gores sans nécessité

Bref c’est nul, j’ai perdu 1h40 de ma vie

Qu’est ce qu’on ne ferait pas pour la passion de la sf …

Guerrier ultime mais avec un code d’honneur , le prédator n’est pas un tueur sans foi ni loi

Certes il chasse pour le plaisir mais avec une certaine déontologie

Il est attiré par la violence et par ici il est servi…

Il est agressif et sans pitié mais il sait respecter un adversaire digne de son rang

On a presque affaire à un gentleman

Presque

Le rencontrer n’est pas une situation d’avenir

Le prédator fait partie du panthéon des monstres de sf et encore que le dénommer monstre serait presque lui manquer de respect

C’est un personnage a part entière avec sa personnalité

On ne va pas certes s’en faire un pote mais on peut apprécier son sens de l’honneur

C’est pour ça qu’il a une place à part dans le monde des personnages de science-fiction

Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Vous reprendrez bien n peu de science-fiction ?