La biodiversité et nous en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

La biodiversité est indispensable à la vie humaine. Avec le changement climatique, la perte de biodiversité est l’autre menace qui pèse sur nous dans un avenir plus ou moins lointain. Il est toujours temps d’agir et il est indispensable de le faire.

La préservation de la biodiversité est d’abord affaire de regard, de culture. Il s’agit de considérer l’humanité comme une espèce vivante parmi les autres, de cesser de considérer notre supériorité et de laisser place aux autres vivants, animaux et végétaux.

Notre émission est réalisée en direct de la Pépinière des 3 rivières qui travaille depuis longtemps avec la biodiversité

Il a fallu plusieurs années de travail mais la Pépinière des 3 rivières s’appuie aujourd’hui pleinement sur la biodiversité. Forte d’une surface de prairies de 8 hectares (sur 13 au total), la pépinière est bien entourée. Mathieu Kerdelhué a favorisé des prairies fleuries, sauvages, a replanté des haies et soigné son bocage, il a entretenu sa mare… les intérêts de ces pratiques sont multiples pour le pépiniériste : les haies abritent les plants à la vente (produits à 80% dans la pépinière), leurs arbustes et les plantes sauvages des prairies attirent des insectes et autres petites bêtes qui vont servir d’auxiliaires pour la lutte biologique. Une petite guêpe pourra par exemple dévorer les pucerons, comme le feront aussi les coccinelles, les mésanges picoreront les chenilles. La biodiversité de la pépinière est suivie par l’État et le conservatoire botanique de Brest et elle est bonne !

La pépinière n’emploie plus de produits de synthèse depuis plusieurs années. Elle aura prochainement la certification AB pour les productions potagères. Les 3000 à 3500 variétés de plantes à fleurs, arbustes, légumes potagers, aromatiques sont majoritairement adaptées aux sols locaux, argileux et schisteux et elles sont locales, même les palmiers (car il existe des palmiers cultivés en France). Les pépiniéristes s’orientent aussi vers des plantes plus résistantes aux sécheresses. Il faut aussi dialoguer avec ses clients, leur faire comprendre qu’une plante peut supporter quelques pucerons.