Le trio éclectique écossais Young Fathers sort un album intitulé « Heavy Heavy ».

Young Fathers est un groupe assez éclectique musicalement. Les albums précédents de Young Fathers contiennent des raps, mais ce ne sont pas des “albums de rap”, et donc appeler le trio écossais des “rappeurs” est trompeur. Leur utilisation du rap, tout comme leur utilisation du rythme en général, ne fait qu’élargir la profondeur de leur palette texturale, qui comprend le club, le dub, l’industriel, le R&B et la musique pop.

Une grande partie de leur musique s’interroge sur la classification – blancheur et noirceur, altérité et marginalité – et s’enracine dans leur histoire d’origine diasporique. Alloysious Massaquoi est né au Libéria et a déménagé à Edimbourg lorsqu’il était enfant. Kayus Bankole est né à Édimbourg de parents nigérians mais a vécu à la fois aux États-Unis et au Nigeria avant de revenir en Écosse à l’adolescence. Graham “G” Hastings, le seul membre blanc, est né et a grandi à Édimbourg. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée hip-hop alors qu’ils étaient adolescents, et se sont retrouvés à partager cette même vision d’une espèce de rap qui s’opposent aux attentes traditionnelles du genre.

Dans leur dernière sortie, le titre “Rice” fait suite aux singles “Geronimo”, sorti l’été dernier, tout comme “I Saw” et “Tell Somebody”. Donc, après 5 ans d’absence, le groupe a annoncé la sortie de leur nouvel album qui s’appellera Heavy Heavy. L’amuse bouche de ce projet se trouve alors dans 4 morceaux aussi unique que la suivante.

Servant d’ouverture à l’album, “Rice” donne immanquablement le ton à la vaste gamme de styles, de genres et d’influences que le trio réussit à condenser dans les 10 titres du disque. Avec ce titre, Young Fathers montre son exubérance simple s’inspirant de la tradition folk. Il s’agit d’un rythme à saveur de hoedown, tandis que les voix ont un élément gospel d’appel et de réponse, ou on passe de références ironiques à ce chant final qui monte en intensité.

Ce qu’il faut savoir aussi c’est que ce nouvel album a été enregistré entièrement depuis leur studio sans invités et sans aide extérieure. Pour le groupe, cet album c’est 10 morceaux venant purement de leurs inspirations et de leurs expériences. D’ailleurs, en guise d’explication du titre de l’album Heavy Heavy, les Young Fathers disent :

“Heavy Heavy” pourrait être une humeur, ou pourrait décrire le granit lissé de la basse qui supporte le son… ou pourrait être un clin d’œil à la progression naturelle des garçons vers l’âge adulte et le tribut inévitable de la vie, un fardeau joyeux, les relations, la famille, l’élan naturel d’un groupe qui existe depuis assez longtemps pour être témoin de changements massifs.