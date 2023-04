100 : Des Polars et des Notes, la centième !

Ayé ! Pour être honnête, nous ne croyions pas y parvenir un jour, ou considérions cette lointaine frontière comme une chimère, devenue au fil du temps une sorte de blague entre nous : « À 100, on arrête », « On verra quand on sera à 100… », manière de dire que ce n’était pas demain la veille. Mais voilà, tout arrive, nous y sommes.

Un compte tout rond, idéal pour remercier non seulement celles et ceux qui suivent l’émission sur les ondes de Radio Évasion ou l’écoutent en podcast, mais aussi tous les écrivains, les responsables de maison d’édition ou de collection, qui se sont succédés pour nous faire partager leurs œuvres et leur passion pour la littérature. Sans oublier évidemment les traductrices et traducteurs, ni les attaché(e)s de presse qui travaillent avec enthousiasme à promouvoir les talents qui leur sont confiés et facilitent ces entretiens.

Merci donc pour ces inoubliables moments, les bons comme les moins bons, je pense à quelques frayeurs techniques mémorables, incidents sans lesquels la radio ne serait pas ce qu’elle est, qui ont jalonné ces neuf années écoulées depuis le pilote hésitant du 16 septembre 2014.

Pour fêter dignement l’événement, rien de mieux qu’un banquet de littérature noire, servi par une pluie de stars, des vrais, pas les pâles copies de la téléréalité, des meurtres croustillants, de savoureux traficotages en tous genres, quelques bouchées de corruption et de manipulations politiques, un zeste d’humour, sur un lit de beaux textes.

Servez chaud.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

FLORIDA – Jon Sealy – Éditions Les Arènes – Collection Equinox

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mathilde Helleu

LE CHAMP DE VISION – Wright Morris – Christian Bourgois Éditeur

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Brice Matthieussent

LA GRANDE PAGODE – Miguel Szymanski – Agullo Éditions – Collection Agullo Noir

Traduit du portugais par Daniel Matias

LA CHOUETTE D’OR – Isabelle Mayault – Éditions Gallimard – Collection Blanche

Interviews

Olivier Barde-Cabuçon pour HOLLYWOOD S’EN VA EN GUERRE, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.

Fabrice Tassel pour ON DIRAIT DES HOMMES, publié à la Manufacture de Livres.

La Zik

Duran Duran – Girls on Films, Josh White – Hard Times Blues, The Andrews Sister – Bei Mir Bist Du Schön, Os Alice – Diabo Na Mão, Barbara – Mon Enfance, The Trashmen – Surfin’ Bird