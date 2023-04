Le duo iconique du hip-hop Californien des années 90, Declaime & Madlib, sortent un projet en commun intitulé « In The Beginning (Vol. 3) »

Ce nouvel album continue les sorties surprises de projets qui jusqu’à aujourd’hui n’avait jamais vu le jour. Le volume 3 des œuvres de Declaime & Madlib, les collaborateurs de longue date qui ont contribué à l’émergence d’un nouveau son et d’un nouveau style dans la ville d’Oxnard, en Californie. Cette collection regorge de morceaux inédits de ce duo ultra-créatif qui mélange le hip-hop avec le funk, le jazz, la soul et le psychédélisme et qui ont posé les bases pour tant d’autres emcees et producteurs. C’est le troisième chapitre de la série de disques créés par Declaime & Madlib. Dans ce troisième chapitre, les deux artistes proposent 17 titres, dont plus de la moitié sont des skits et des remixes, et qui compile 10 morceaux perdus, mais désormais retrouvés, qui ont été enregistrés entre 1993 et 1996.

Ce qu’il faut retenir c’est que Declaime & Madlib font partie des vrais gardiens du hip-hop californien. Ils sont en quelque sorte l’antithèse du son West Coast de stars mondiales du genre Snoop Dogg et Dr Dre. Autant que ces deux icônes du hip-hop ont fait tant pour la musique et nous ont bénis avec des morceaux et albums classiques, ils représentent aujourd’hui la pop et le rap/hip-hop mainstream. Ont peut tout a fait entendre un morceau de Snoop et Dre dans une soirée après-ski que dans un rassemblement politique aux etats-unis. Le jour où un candidat à la présidentielle joue du déclaime & madlib dans sa campagne, je vote pour direct.

Ce qui différencie ce duo des stars, c’est qu’ils se connaissent depuis l’école primaire et ils ont toujours gardé l’esprit de l’artiste indépendant. Il y a un vrai charme à leur travail et on peut presque s’imaginer en train d’être assis à côté d’eux dans la création de cet album.

Le morceau “Come with the ill gramar” est une bouffée d’air frais de boom bap et de flow de hip-hop à l’ancienne, et ça fait quand même du bien d’entendre ce genre de morceau. Madlib à la production nous montre aussi son oreille de digger en apportant toujours des samples merveilleux qui accompagnent parfaitement la vibe que Declaime apporte ensuite en rappant.

In The Beginning (Vol. 3) est entièrement produit par Madlib, qui a également fourni tous les morceaux. Ses instrumentaux ont cette vibration brute et funky et se déplacent librement à travers les genres et les sons, comme sur les morceaux phares “Come With The Ill Grammar”, “Too Much Clout” et “Next Episode (feat. Skam)”. Ce sont aussi des moments forts pour Declaime, et ils démontrent sa capacité à mélanger ses observations du monde avec de la bravade et de la perspicacité. Même lorsqu’ils étaient jeunes et qu’ils commençaient à peine à se familiariser avec le studio, ces deux-là étaient fermement engagés dans leur voie.

Pour Declaime, cette série est un moyen d’honorer ses amis et la ville qui les a élevés. Il cite des noms comme The Almighty Metaphor, Oh No the Disrupt, DJ Romes, Kazi et bien d’autres, qui, selon lui, “ont permis à la ville d’Oxnard d’obtenir la reconnaissance qu’elle mérite”. Certains d’entre eux apparaissent d’une manière ou d’une autre sur cette collection – Romes, par exemple, a masterisé le projet.

Ce projet est un hommage et un peu un journal intime sur leur ville d’enfance et sur leur carrière qu’ils nous partage gentiment et donc on finit avec le morceau “laff now cry later” de l’album In The Beginning (Vol.3) de Declaime & Madlib sur le label Some Otha Ship Connect.