L’habitat intergénérationnel en presqu’île de Crozon avec Tiss’âges

Pour lutter contre le manque de logement, la précarité des plus jeunes et l’isolement des personnes âgées, rien de tel que l’entraide intergénérationnelle au sein de l’habitat.

De nombreux avantages pour les jeunes locataires et leurs hôtes

Le dispositif Tiss’âges permet aux jeunes actifs qui ont entre 16 et 30 ans d’avoir à leur disposition une chambre et une salle d’eau en échange de petits services ou d’une faible participation financière. Les personnes âgées qui participent à ce dispositif bénéficient quant à elles d’une présence sur qui compter et de convivialité. L’idée est de proposer un hébergement de moyenne à longue durée si les deux parties en voient l’intérêt.

Plusieurs formules d’habitat partagé

Dans la formule « solidaire » la ou le jeune participe aux charges de logement et rend des petits services à sa ou son propriétaire ; c’est une cohabitation intergénérationnelle et il n’y a donc pas de loyer.

Dans la formule « conviviale », l’engagement au quotidien est moindre mais une participation financière de 150 euros est demandée à l’occupante ou l’occupant de la chambre.

Dans les deux cas, il faut adhérer à l’association Ailes moyennant 20 euros par mois. Car cette dernière accompagne de A à Z le projet, de la recherche des hôtes de plus de 60 ans, au recrutement des jeunes locataires, en identifiant des points communs pour que la cohabitation se passe au mieux. Les personnes qui se rencontrent pour la première fois ne sont donc pas choisies complètement au hasard… Cependant, si la cohabitation ne se passe pas bien, un membre de l’association peut faire office de médiateur et rappeler le projet au deux parties, voire si nécessaire, mettre fin à la cohabitation.

Hébergement temporaire chez l’habitant

En parallèle de Tiss’âges, le dispositif HTH Hébergement temporaire chez l’habitant est ouvert à tous types d’hébergeurs quel que soit leurs âges : une famille qui a une chambre de libre peut proposer un hébergement pour une courte durée à des jeunes toujours de 16 à 30 ans et dans ce cas, l’hébergement est tarifé à la nuit.