Nature et préhistoire du côté de Penmarc’h

Discrète, Valérie a fait son bonhomme de chemin au Pays Bigouden sud. Son parcours lui a permis de développer des compétences autour de l’archéologie en particulier avec la prise en charge de la régie des collections du musée de la préhistoire de Penmarc’h. Aujourd’hui après diverses formations elle s’attèle au sujet qui nous concerne tous, à savoir, la protection de notre planète et son environnement.

Une entreprise pour se détendre et découvrir la nature et l’histoire

Depuis quelques année Valérie accueil des publics autour de sites naturels et archéologiques pour leur transmettre sa passion de l’histoire et de la protection de la nature. Elle a proposé pendant quelques temps des visites en slow tourisme. Une autre façon d’aborder les territoires en prenant son temps, en redécouvrant la diversité des paysages, le patrimoine, l’histoire, la culture, la gastronomie et en se déplaçant autrement. Aujourd’hui elle anime des ateliers et des balades « Autour de la nature » pour la communauté de communes du haut pays Bigouden.

Un comité de soutien pour le musée de la préhistoire Finistérienne

Un autre volet important pour Valérie est de continuer de soutenir le musée de la préhistoire qui lui a permis de développer toutes ses activités. Au commencement en tant que salariée et aujourd’hui comme vice-présidente elle participe au rayonnement de la connaissance des richesses accumulés en ce lieu pendant près de 100 ans. L’association souhaiterait voir revivre le musée, elle propose pour cela un programme d’animations annuelles avec conférences, ateliers et visites toute l’année. Pour 2023 un colloque est organisé pour évoquer l’avenir du lieu et réfléchir au potentiel contenu à proposer aux publics.

Pour plus d'information retrouvez le comité de soutien présidé par Christian Lioto : 06 86 45 27 26 ou csmpf.prehistoire29@orange.fr.