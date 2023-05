Penn’Arz, nouveau festival des arts du Finistère

Les origines des festivals sont parfois étonnantes : dans le cas de Penn’Arz c’est le dauphin Zafar avec lequel la photographe Sand Arty a nagé et sympathisé, qui lui a inspiré un conte pour enfants, puis d’autres… en autoédition, le conte se vendait bien mais l’autrice se voyait refuser l’accès aux salons. Elle a donc souhaité créer le sien et de fil en aiguille, de coups de mains en suggestions, elle a monté tout un festival en quatre mois ! Elle a même une marraine de choc : la comédienne Clémentine Célarié.

Voici donc la première édition de Penn’Arz, festival des arts mélangés qui a lieu les 6 et 7 mai 2023 à l’espace nautique de Lanvéoc (pour les livres, le graphisme ou la peinture) et sous barnum à l’extérieur pour les concerts (jazz, chanson française), ateliers, conférences (y compris en langue bretonne), démonstrations de danses, la sieste sonore, fest-noz avec Kan ha biskoul et les autres animations, en continu de 10h à 21h. Une restauration sera assurée par des food-trucks, une buvette sera proposée (apporter son gobelet).

De la musique électro au Qi gong en passant par les contes, les arts graphiques, l’écriture…

L’association Penn’Arz compte déjà une centaine de membres et plusieurs dizaines de bénévoles qui ont aidé à la création de ce festival, dont les musiciens Arure et Abraham qui ont apporté leur appui technique pour les concerts ; Charlotte Cany (comédienne) pour la construction du programme, Jacqueline Callonnec pour l’organisation, etc. Marie-Hélène Chauvet, la secrétaire de l’association est quant à elle enseignante en Qi gong, art en mouvement et en méditation, qu’elle partagera le dimanche matin avec le public.

Créer du mouvement, répondre aussi à une attente, telles sont les ambitions de Sand Arty et ses comparses qui entendent bien poursuivre l’aventure, pas forcément à Lanvéoc mais en presqu’île de Crozon assurément, avec le même esprit de partage et de convivialité que celui qui animera la première édition.