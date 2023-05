Des idées d’activités et sorties en famille dans le Finistère en mai 2023 avec Récréatiloups

Les parcs aventure Fun Park à Crozon et Dirinon

-Dirinon : 15 parcours dans les arbres dont une grande nouveauté avec « Le grand tour. » 48 ateliers différents dont 30 tyroliennes, et plus de 500 m de longueur.

-Crozon : le plus, l’espace pique-nique dans les arbres à 5m de hauteur

Les parcours accrobranche démarrent dès l’âge de 3 ans

On a testé Fun Park Dirinon

On a testé Fun Park Crozon

Le Finistère par la mer

–Le Château du Taureau depuis les ports de Carantec ou Plougasnou : visite en autonomie, mais aussi des animations magie ou contes, ou encore des visites avec dégustation sur le fort.

-Les vedettes de l’Odet vous feront découvrir l’archipel des Glenan et proposent aussi des croisières sur l’Odet

-La compagnie Penn Ar Bed : vers les îles de Sein, Molène ou Ouessant, + l’excursion vers le Phare d’Armen.

Fête de la Nature à Guissény

Une chasse au trésor et un jeu de piste le samedi 27 mai 2023 pour découvrir le patrimoine naturel de Guissény. Avec Aventures des Légendes

En bref, 4 idées de sorties pour les jours à venir

-Ciné Filou au cinéma Le Celtic à Brest

Le samedi 6 mai 2023 à 13h45 avec la projection de Shrek.

A l’issue de la séance un goûter et une petite animation pour les enfants.

-Chasse au trésor pédestre ou à vélo le 8 mai 2023 à Locmaria-Plouzané dans le cadre de l’événement national « mai à vélo »

-Festival Handifférences du 9 au 14 mai 2023 à Plounéour-Menez pour sensibiliser le public aux handicaps : concerts, spectacles, balades, ateliers cirque, rencontres, …

-Animations au Musée des Beaux-arts de Brest le samedi 13 mai 2023 de 18h à 23h30 à l’occasion de la Nuit européenne des musées

