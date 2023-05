Les rendez-vous de l’histoire de l’ancienne abbaye de Landévennec les 6 et 7 mai 2023

Les rendez-vous de l’histoire ont lieu les 6 et 7 mai 2023 à l’ancienne abbaye de Landevénnec et seront consacrés à l’an mille et notamment à la construction de l’église romane et au style Roman au XIeme siècle.

Pendant ces deux jours des reconstitutions historiques auront lieu en compagnie de la troupe Letavia ainsi que l’association Aisling 1198, il y aura des démonstrations de combats et de scène de vie du quotidien de l’an mille, des initiations au jeux médiévaux et des visites guidées du campement.

Grue et treuils du Moyen Âge, forgeron et outils

Cependant la grande nouveauté de cette année s’oriente vers la construction « à la manière du XIeme siècle ». Les ruines de l’ancienne abbaye de Landévennec abriteront en effet un atelier de forge dans lequel il y aura des démonstrations, il y aura aussi une reconstitution d’un échafaudage médiéval et d’un engin de levage du Moyen Âge : la chèvre (treuil ) ainsi qu’une cage à écureuil (ancêtre de la grue ), que les enfants pourront faire fonctionner avec l’aide d’un médiateur.

Tous ces outils de construction médiévale ont été réalisés par les charpentiers du GRETA du lycée des métiers du bâtiment de Pleyben.