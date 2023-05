Un atlas socio-culturel et collaboratif du Lapic, rivière de Plonévez-Porzay

En fêtant son cinquantième anniversaire, l’association Eau et rivières de Bretagne avait eu l’idée de lancer des atlas socio-culturels de certains cours d’eau bretons pour fédérer des actrices et acteurs de tous horizons autour d’une vision positive des rivières. Un premier atlas « test » a donc été lancé autour du Bélon au sud du Finistère et le recueil d’histoires, de photos, de souvenirs a commencé autour de causeries, traversées et autres événements.

La Région Bretagne s’est intéressée au projet et a lancé un appel à projets d’atlas qu’ont remporté quatre lauréats : la rade de Lorient, les marais de Redon-Langon, la vallée du Leguer à Lannion, et le Lapic à Plonévez-Porzay.

Pour le Lapic, c’est l’Epab – établissement public d’aménagement et de gestion de la baie de Douarnenez qui porte l’atlas. Une première rencontre a eu lieu, la prochaine est publique, le 11 mai 2023, pour toute personne qui aurait un élément à apporter sur l’histoire (patrimoniale, économique, personnelle, etc.) ou sur le présent de ce petit fleuve côtier qui a tendance à être oublié et à se refermer physiquement. Il est encore temps de redonner de la fraicheur au Lapic !