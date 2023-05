L’importance des bénévoles de l’Ulamir sur les permanences du numérique.

Avant même la période de la Covid, l’Ulamir pressentait la nécessité d’intégrer à son arc une corde sur le numérique ; car depuis le début de la digitalisation, nombre de personnes n’ont pas accès à l’informatique. Cela va du manque de moyens financiers pour s’équiper jusqu’à une incompréhension totale de la manipulation des outils. C’est plus de 2500 personnes qui poussent les portes de structures aidantes par an rien que sur la presqu’île de Crozon. La découpe géographique des agglomérations et la disponibilité disparate du réseau internet, terrestre ou aérien, n’arrangeant rien, il est nécessaire que les structures organisent des permanences dites itinérantes. Et pour que ces interventions soient fréquentes et efficaces, il est important que ces structures associatives reçoivent un soutien de bénévoles.

Comment ça marche ?

Ces permanences ont lieu à Crozon, Lanvéoc, Telgruc-sur-mer et Rosnoën car dans chaque commune réside un bénévole mais surtout de créer des zones afin de toucher aussi tout le bassin de l’Aulne Maritime.

La démarche est simple : il suffit de contacter l’Ulamir en cas de besoin sur un outil du numérique. Ensuite Victor organise une première rencontre afin de cibler les besoins et de connaître les connaissances de la personne, puis il coordonne et transmet les instructions à son équipe de bénévole. Enfin, une ou plusieurs rencontres d’environ 45min entre la ou les personnes et les bénévoles ont lieu.

Des bénévoles engagés.

Michel, bénévole depuis 2021, est un ingénieur en prévention en risque professionnel à la retraite. Michel a connu l’insertion de l’informatique dans son travail et très tôt, il s’est aperçu des difficultés et des problématiques que soulèvent cet outil, même « pour des collègues hyper compétents qui se sont retrouvés sur le bord du chemin ou isolés parce que c’était tout nouveau et que ça évolue très vite » évoque Michel.

Parmi l’équipe de bénévoles, certains possèdent des capacités et des connaissances techniques pointues afin de satisfaire toutes sortent de demandes.

Michel et Victor insistent sur le fait qu’il n’y a aucune honte à se sentir exclus ou inquiet vis à vis du numérique et qu’ils sont la aussi pour rassurer et n’hésiteront pas à prendre le temps pour tout vous expliquez et ce, quelque soit votre âge.