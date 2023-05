Agriculture et alimentation dans le Parc naturel régional d’Armorique

Avec une ferme pour 100 habitants et plus de la moitié de la surface de ses sols dédiée à l’agriculture, le Parc naturel régional d’Armorique est bel et bien un territoire agricole. C’est donc logiquement qu’il s’est doté d’un Projet alimentaire (et agricole) de territoire comme certaines communautés de communes avec qui il travaille (presqu’île de Crozon et Aulne maritime notamment). Pour le PNRA, les enjeux sont multiples : assurer le renouvellement de la main d’œuvre agricole, favoriser la réduction des gaz à effets de serre, répartir l’usage de l’eau, conserver les paysages mais aussi les races domestiques locales… sans oublier le renforcement de l’autonomie alimentaire.

Agroécologie, décarbonation, formations agricoles

Le PNRA privilégie donc les pratiques agroécologiques et notamment celles qui absorbent davantage le carbone qu’elles n’en libèrent. Ainsi, le système herbager de l’élevage bovin, pour la viande ou le lait, majoritaire sur le territoire, permet la préservation des prairies qui sont des puits de carbone. La protection et le développement du bocage viennent s’y ajouter, favorable aussi à la biodiversité. Le Parc peut aussi accompagner des porteuses et porteurs de projets originaux ou de niche ou non issus du milieu agricole, notamment par l’espace test élevage du domaine de Menez meur ou par la formation, comme la Ciap 29.

En outre, les producteurs de viande bovine peuvent désormais accéder à un label « valeur parc » spécifique pour faciliter leur promotion.

Qu’est-ce qu’on mange ? Le 14 mai 2023 à Daoulas

D’autres actions du PNR se tournent vers un plus grand public pour le sensibiliser à l’avenir de l’agriculture et de l’élevage dans le parc. Outre la présentation des espèces domestiques locales au domaine de Menez Meur, des événements et rendez-vous liés aux questions agricoles et alimentaires sont organisés. Après la Maison de l’alimentation itinérante en automne 2022, place au pique-nique festif du 14 mai 2023. Après le marché du dimanche à Daoulas, rendez-vous sur les bords de la Mignonne pour déguster ses achats et pour profiter d’animations autour de l’alimentation.