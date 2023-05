Les paroles motivantes et réconfortantes de Seventeen sur leur nouvel album « FML »

La k-pop entre dans la saison des comeback et on commence cette saison en beauté avec le nouvel EP de Seventeen paru le 24 Avril 2023 chez Pledis Entertainment : FML et ses 6 titres aux paroles et ambiances motivantes et réconfortantes. Un 10ème EP parfait à écouter quand on a un coup de mou.

Seventeen est un groupe qui a débuté le 26 Mai 2015 avec la chanson ‘Adore U’. Composé de 13 membres coréens, américains et chinois, le groupe compose, écrit, produit et chorégraphie toutes leurs chansons. Certains morceaux sont interprétés par trois différentes teams qui permettent de mettre en lumière le talent de chacun. Ainsi, on retrouve la Hip Hop Team composée de S.Coups, Wonwoo, Mingyu et Vernon, la Vocal Team composée de Jeonghan, Joshua, Woozi, DK et Seungkwan, et la Performance Team composé de Jun, Hoshi, The8 et Dino.

En écoutant l’album, il a été difficile pour moi de choisir quelles chansons vous présenter tant elles ont chacune une ambiance bien propre et différente. C’est pourquoi je vais vous faire un très rapide résumé de chaque chanson, évidemment, sans compter les deux sur lesquelles je vais me concentrer aujourd’hui.

On commence avec le titre qui ouvre l’album : ‘Fuck My Life’.

‘Fuck My Life’ nous exprime le sentiment d’être perdu et de vouloir se retrouver. Elle est interprétée par les 13 membres et son MV est sortit le 8 Mai 2023.

Poursuivons ensuite avec ‘I Don’t Understand But I Luv U’. Il s’agit d’un titre de la performance team qui semble avoir des vibes similaires à celle de ‘Lilili Yabbay’, un autre titre de la performance team. ‘I Don’t Understand But I Luv U’ est un morceau R&B inspiré par les Carat (fandom de Seventeen). Les membres expriment ici la façon dont les fans apprécient leur musique même si ils ne comprennent pas les paroles car la musique leur parle suffisamment pour qu’ils s’y attachent.

Le morceau suivant est celui de la vocal team : ‘Dust’. Il s’agit d’un titre synth-pop rétro qui exprime la douleur et les autres sentiments que l’on peut ressentir après avoir laissé partir quelqu’un qu’on aime.

Enfin, on à la dernière chanson de l’album : ‘April Shower’, chantée par tout les membres. Dans ce titre, la pluie est comparée aux difficultés qui nous font grandir comme les averses d’Avril font grandir les fleurs.

Passons maintenant aux deux titres qui nous intéressent en commençant par ‘Super’ ou ‘Sonogong’. Dans ce titre puissant par son instru, ses paroles, sa chorégraphie ou son MV, les paroles expriment la volonté du groupe à continuer leur carrière en visant toujours plus haut comme depuis leurs débuts. Ce sont des paroles qu’ils adressent à eux-même mais également au public qui écoute ce morceau. On peut également trouver des références à Son Goku, personnage de Dragon Ball, dans la chorégraphie mais aussi de manière implicite dans les paroles. Ils utilisent ce personnage pour faire référence aux difficultés et aux échecs qu’ils ont et devront surmonter pour évoluer de la même manière que Son Goku, qu’ils mentionne ici sous le nom de Son O Gong. L’instru est intense et forte. On y retrouve des airs traditionnels, notamment sur le refrain, qui sont également présents dans le MV. Le tempo et le rythme sont très présents et marqués. Ils dominent l’instru et le tempo s’accélère même dans la deuxième partie du refrain, ce qui donne un coup de boost à l’instru qui aurait vite pu être ressentie comme monotone sans cette partie. Malgré cette puissance, l’instru reste tout de même un simple accompagnement et ne prend ainsi pas le dessus sur le chant. ‘Super’ est ouverte par une piste synthés accompagnée par des voix aiguës. Les synthés seront présent tout au long du premier couplet, tandis que l’on retrouvera les voix aiguës dans la deuxième partie du refrain. L’ensemble sera ensuite de nouveau présent pour fermer le morceau mais cette fois-ci avec des percu amplifiées. Sur le refrain on retrouve également une voix en background qui sera présente sur le deuxième pré-refrain et sur le bridge avant que la voix stridente de Woozi ne vienne lancer la dernière partie du titre, partie remplie d’énergie comme le scande Woozi.

On va maintenant passer au deuxième titre. Lorsque je vous ai listé les morceaux de l’labum plus tôt, vous avez peut-être remarqué que je ne vous ai pas parlé de celui de la hip hop team. C’est parce que je vais vous en parler maintenant. Je voulais de base me concentrer sur des morceaux performés par tout les membres mais je vous avoue que l’ambiance afrobeat de ‘Fire’ me semblait plus pertinente. Donc ! ‘Fire’ est un morceau interprété par la hip hop team et composé par Wonwoo et Vernon avec l’aide du producer Bumzu. Il s’agit d’un titre afrobeat dont les paroles parlent de leur parcours en tant que groupe. Le flow et les paroles puissantes et lourdes impose ke succès de Seventeen dans l’industrie Le crochet du titre reste en tête et revient régulièrement dans le morceau. Il l’ouvre, le ferme et s’ajoute au refrain, de quoi bien vous envahir l’esprit pendant toute la journée. Les rythmes sont saccadés, comme le rap du premier couplet qui vient également clore le morceau avec en plus les voix des autres membres en background qui scandent ce couplet en choeur avec S.Coups. Dans le deuxième couplet on retrouve un rap abrasif de Mingyu qui vient suivre le rap chanté de Wonwoo. Le refrain se veut simple et minimal comme l’instru, répétant simplement « I got the fire ». Niveau instru, on est tout de suite saisis par l’impression que les membres ont utilisé des verres comme percussions. Ce son vient donner une certaine légèreté au morceau qui contraste avec la lourdeur des basses, des synthés et des raps. Lors du pré-refrain on a un crescendo dans l’instru qui nous absorbe ensuite vers le refrain. L’instru du deuxième se veut radicalement différente du reste, créant une césure dans la lourdeur générale, mais malgré cet aspect différent, le tout se mélange très bien et brise la monotonie du titre.