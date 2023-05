Woodz se livre aux fans sur son 5ème mini-album « OO-LI »

Aujourd’hui on va parler d’un de mes artiste préférés : Woodz !

Alors, Woodz, de son vrai prénom Cho Seungyoun est un auteur, compositeur, interprète, rappeur, danseur et producteur de musique sud-coréen âgé de 26 ans. Le 26 Avril 2023, Woodz a sorti son 5ème mini-album qui était fortement anticipé par les fans depuis la sortie du pre-release single ‘Abyss’ le 22 Février 2023.

Intitulé ‘OO-LI’, l’album contient 7 titres aux textes qui expriment les difficultés mentales qu’à connu Seungyoun au cours de sa vie. C’est le deuxième album à la suite que Woodz sort où les sonorités sont plus orientées rock, ce qui a rendu mon choix difficile quant aux deux titres que je voulais vous présenter. On va donc passer rapidement en revue les autres titres de l’album en commençant par ‘Deep Deep Sleep’. Il s’agit d’un morceau R&B aux ambiances douces qui vous plonge dans une rêverie de 2 minutes 20.

La deuxième chanson de l’album s’intitule ‘Journey’. Il s’agit de la title track de l’album. Sous ses airs de chanson douce, ‘Journey’ présente en fait un refrain plus rock où les émotions du chanteur sont exprimées à travers une puissance vocale qui grandit au fil du morceau.

Le titre suivant est ‘Drowning’. Il s’agit du titre préféré de Woodz sur cet album. On y entend à nouveau la grande portée vocale du chanteur et il est impossible de ne pas être saisi par les paroles ‘je me noie’ qui se répètent à chaque refrain, chantée d’une voix qui laisse toujours paraître de nombreuses émotions.

On passe directement au sixième titre de l’album car les deux précédents sont ceux que je vais vous présenter. ‘Ready To Fight’ est un morceau de garage rock vintage. C’est un titre aux paroles violentes où Woodz utilise du langage et des termes vulgaires et de l’argot. C’est un titre à l’ambiance explosive sur lequel on se verrai bien pogoter.

Le dernière chanson de l’album c’est ‘Abyss’ qui est sortie le 22 Février dernier pour annoncer l’album à venir. Il s’agit d’une ballade rock qui rappelle un peu l’ambiance de ‘Journey’. Au fil du morceau les guitares se font moins discrètes et la nostalgie nous envahie de plus en plus. De plus, le MV, comme celui de ‘Journey’ a été tourné en France, au château de Champlatreux.

Passons maintenant aux deux morceaux qui nous intéressent, en commençant par ‘Busted’. La chanson débute avec la voix douce de Seungyoun qui sonne presque fragile. La musique qui l’accompagne est d’abord peu audible. Lorsque la voix gagne en puissance, la guitare se veut plus audible et saccadée. Les différents éléments de l’instru viennent s’ajouter petit à petit. Après le premier refrain, on a une partie instrumentale qui n’est pas présente après le deuxième refrain. Lors de cette partie, on perçoit un son dans le fond que l’on perçoit encore moins dans les autres passages. Ce son nous donne la sensation d’être engouffré dans le morceau. La mélodie jouée à la guitare est très douce et légère ce qui contraste avec le chaos de certains passages. Le rythme nous donne envie de taper du pied tant il est constant et bien marqué. Tout au long du titre on a une impression permanente qu’un point culminant arrive, créant cette pression inconsciente qui ne sera apaisée qu’au bridge qui commence avec la voix douce de Woodz accompagnée par une instru qui continue de faire monter la pression jusqu’à l’explosion du rap rugissant accompagné par une instru décadente où toutes les sonorités se mélangent. En tendant l’oreille, on entend aussi des petits glitch dans l’instru. Cet ensemble couplé à la voix tantôt fragile, tantôt en détresse, tantôt puissante de Woodz nous donné l’impression de sombrer dans la folie.

On va maintenant passer au morceau le plus violent et lourd de l’album : ‘Who Knows’. On y entend une guitare distorsionnée au possible et une autre avec un effet woua woua qui donnent le côté punk à ce morceau. L’intro est annonciatrice de l’anarchie à venir tandis que le solo de guitare à la fin ne manque pas d’écorcher les oreilles, dans le bon sens. Après le premier refrain on retrouve également une partie instrumentale qui nous plonge toujours plus dans l’atmosphère chaotique de la chanson. Sur ‘Who Knows’, la voix de Woodz se veut moins lisse et plus criarde, sur certains passages plus que d’autres. Un cri vient couper la parole de Woodz avant chaque refrain pour censurer le mot vulgaire qui est sur le point d’être prononcé dans la phrase précédente. Dans la deuxième partie du refrain on peut entendre des choeurs qui scandent les paroles anglaises avec Woodz qui mène le chaos. Dans le dernier refrain, la voix du chanteur est plus grave dans la première partie avant de devenir plus aiguë et criarde dans la deuxième moitié. En bref, ‘Who Knows’ est un titre qui sonne anarchique avec un refrain qu’on se voit bien crier en concert et une ambiance sur laquelle on se voit bien pogoter.