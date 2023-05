Vous reprendrez bien un peu de science fiction? : Retour vers le futur

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui je vais vous parler d’une trilogie qui n’a jamais déçu ..et pour cause elle n’a pas subi de suite, reboot,prequel

Aujourd’hui je vais vous parler de Retour vers le futur

Comment est née l’idée du film ?, car au départ il n’était pas prévu de suite ,mais ça on verra plus tard.

Une idée simple….

Alors qu’il est en visite chez ses parents ,le producteur bob Gale tombe sur le trombinoscope de fin d’études de son père.

A sa grande surprise il apprend que son paternel était délégué de sa classe.

Bob n’a pas vraiment un bon souvenir de ses relations avec son propre délégué de classe.

Et il se demande comment ça aurait pu se passer la rencontre avec son père à cette époque

Voila comment on trouve des idées à Hollywood

Il en parle à son ami Robert Zemeckis , ils se connaissent depuis leurs études de cinéma et cherchent à réaliser un film sur le voyage dans le temps

Mais pour le moment ,leurs précédents films ne sont pas des sucés.

Ils envoient leur scénario a divers studios mais se font rembarrer systématiquement.

Dans leur malheur ,ils ont un peu de chance ils connaissent un réalisateur qui a un peu la cote

Steven Spielberg

Il appuie leur projet auprès d’un nouveau studio et ça marche.

La réalisation de retours vers le futur commence en 1984

Portrait

Au début du film nous faisons la connaissance de Marty Mc Fly un ado cool , il fait du skate board, il joue dans un groupe rock , il a une petite amie

Tout n’est pourtant pas parfait dans sa vie, il ne se sent pas vraiment à sa place dans sa famille entre une mère alcoolique, un père totalement effacé , une sœur ronchonne et un frère totalement dépourvu d’ambition dans la vie

Malgré ses airs de fanfaron , il cache un certain maque de confiance, musicien il a réalisé une maquette mais ne la fait écouter à personne de peur de se faire rabrouer

Rien que de très classique pour le moment

Sinon il traine avec une sorte de savant fou ,un inventeur touche à tout qui s’essaye à de nombreuses expériences

Et c’est dans la maison de l’inventeur , Doc Brown, que débute le film

On y découvre nombres d’automatismes censés faciliter la vie quotidienne et des horloges beaucoup d’horloges ….

Passionné de rock ,Marty entre dans la maison desertée par le Doc et en profite pour utiliser un gigantesque ampli

Extrait

Pas tout à fait au point, il semblerait

Sur ce Marty répond au téléphone,

T’es pas chez toi Marty !

Coup de bol c’est Doc qui lui donne rendez-vous à 1h15 du matin sur un parking

Il n’y a que moi que ça dérange, un vieux farfelu qui donne rendez-vous à un gamin de 17 ans au beau milieu de la nuit ?

Passons ..

Marty se rend donc sur le parking et se pointe près du camion du Doc

Mais point de Doc

La porte arrière du camion s’ouvre et nimbée d’un brouillard en sort une voiture

Une voiture qui a de la gueule !!

LA voiture

Une DeLorean

L’histoire de cette voiture vaut le détour

Ou plutôt celle de son créateur

John DeLorean veut réaliser la voiture de ses rêves : un coupé sportif à la ligne futuriste

La voiture est dessinée par Giugiaro designer réputé dans l’industrie automobile

La voiture est équipée d’un moteur à moitié français !

Le v6 PRV pour les curieux

L’usine d’assemblage est installée dans une Irlande du Nord en proie à un chômage de masse

Et qui va subventionner généreusement l’entreprise ,trop heureuse de voir des emplois des créer.

Mais l’aventure tourne court et au bout de 3 ans l’entreprise ferme ses portes

Quelques mois plus tard John DeLorean est arrêté au Etats-Unis pour …trafic de drogue

Il aurait tenté ce busines pour sauver son entreprise

On ne pourra pas dire qu’il n’aura pas tout tenté…

Donc bref, la voiture

En science-fiction ,il est des objets qui deviennent des symboles

Cette la DeLorean est même devenue une icone

Elle résume quasiment à elle seule la saga un peu comme R2D2 dans star wars

Même les personnes qui ne connaissent pas bien le film ont déjà vu la voiture et sauraient la reconnaitre

Quand on parle voyage dans le temps ,c’est souvent son image qui vient en premier dans l’esprit des gens et les fameux 88 miles à l’heure

Elle est tellement connue qu’on peut la retrouver comme voiture du héros du film Ready Player One de Steven Spielberg

C’est un peu comme on bouclait une boucle

Presque 40 ans après le début de la saga elle a toujours autant de succès

J’ai pu m’en rendre compte personnellement !

Il se dégage de son allure un aspect bricolage d’une invention faite dans un garage de rajout de bric et de broc

Un coté fouillis qui la rend sympathique

A mille lieux d’un objet sans aspérité, lisse et froid

Elle doit sa postérité au film sinon elle aurait disparu dans le limbes des petits constructeurs automobiles qui ont périclité trop vite

Pour la petite histoire , dans la première version du scénario la machine à voyager dans le temps devait être un …frigo

Mais les scénaristes ont pensé , à juste titre que ce pouvait être dangereux

Que des enfants ayant vu le film serait tenté de faire la même chose et de s’enfermer dans un frigo

Bien vu !

Donc la voiture sort du camion dans un halo de fumée sous les yeux éberlués de Marty

Docteur Emmet Brown

Et en sort le fameux Doc

Doc est l’archétype du savant fou ou plutôt de l’inventeur farfelu

Il a l’allure qui va avec sont intellect

Grand escogriffe au regard fou et à la chevelure blanche aléatoire

Il semble toujours dans son monde, il analyse tout , voit le monde de son œil de scientifique

Enjoué par ses découvertes et fier de ses inventions

Un geek avant l’heure si je peux pousser la comparaison

Il pourrait faire peur mais le personnage a un fort capital sympathie, il semble n’avoir jamais eu une mauvaise pensée.

Un grand enfant

Avec des grands jouets, a commencer par la DeLorean

La il explique le pourquoi du comment de ce rendez-vous nocturne

Extrait

Marty est là pour immortaliser la scène

Doc va être le premier humain a voyager dans le temps … à moins que

Pour faire marcher le convecteur temporel, il faut une source d’énergie un poil pêchue, du plutonium

Plutonium qu’il aura volé à des terroristes libyens qui voulaient une bombe atomique.

Dans les années 80 , les terroristes c’était les libyens

Kadafi a cette époque dirigeait la Libye et a commandité des nombreux attentats en occident

Le lybien est donc devenu le méchant à la mode à Hollywood

Et les lybiens en question ont retrouvé la trace de doc

Et ils vont le tuer

Marty témoin de la scène essaye d’intervenir mais ne doit sa survie ,pour le moment, qu’à une arme qui s’enraye

Pour échapper aux terroristes , il se jette dans la DeLorean et tente de fuir ce faisant il active le convecteur temporel

C’est tout logiquement qu’il atteint les 88 miles à l’heure , vitesse à laquelle le convecteur temporel s’allume et effectue le saut dans le temps.

Saut dans le temps qui l’amène en 1955 dans un champ et ensuite dans une grange

Le choc est rude pour l’ado

En quelques minutes, il a vu son très bon ami se faire tuer, il a échappé de peu à la mort 2 fois mais pour ça il va falloir voir le film et surtout il a voyagé dans le temps.

La voiture étant capricieuse, il va finir le chemin entre l’emplacement du futur parking jusqu’au centre-ville de Hill Valley à pied

Choc des époques

Alors autant avant il avait un doute mais là c’est officiel , il est bien en 1955

Encore chamboulé par cette révélation, il entre dans un café pour appeler le doc de 1955 et tombe …sur son père

Avant de poursuivre, petite explication pour les plus jeunes

En 1955 le téléphone n’est pas encore très répandu et les cabines téléphoniques sont rares dans les petites villes

Donc certains commerces, les bars est cafés en premier lieu disposent d’une cabine téléphonique

Donc Marty ,café ,son père

Qui est à l’image de son père de 1985 , un être effacé , dominé, voire pleutre

Dans le bar il croise aussi le futur maire de Hill Valley

Un afro-américian, ça a son importance

En 1955 , la ségrégation règne encore aux Etats-Unis

La ségrégation est une politique sociétale qui durera de 1877 jusqu’en 1964 qui vise à séparer les blanc des noirs

Avec des endroits des transports réservés aux blancs ou aux noirs et comme par surprise en défaveur des ces derniers

A quelle charmant époque

On est d’accord ,c’est de l’ironie

Et Marty va lui dire qu’il va être maire de Hill Valley

L’homme en question n’est pour le moment qu’un employé du café

Pourquoi j’insiste sur cette scène ?

Pur vous poser une question sur le paradoxe temporel

En 1985 Goldie Wilson , c’est le nom de l’homme noir est maire en lice pour sa ré-election

En 1955 Marty lui dit qu’il sera maire.

Dans quelle mesure Marty a influé le cours du temps ?

Goldie est maire en 1985 mais si une personne lui avait donné cette idée 30 ans plus tot ?

Il parait comme frappé par cette idée quand Marty le lui dit , il semble n’y avoir pas pensé avant

Marty aurait-il provoqué cette motivation et modifié l’histoire ?

Marty aurait-il réalisé l’inception ?

Sur ces entre faits, le père de Marty est parti du café et ce dernier se met en tête de le poursuivre

Mais pourquoi ?

Tu débarque en 1955 tu tombe sur ton père et tu choisi de le suivre ….

Bref

Il retrouve sa trace , lui évite de se faire renverser par une voiture mais se fait renverser à sa place

Pas de bol

Il tombe dans les vaps et se réveille dans la chambre d’une jeune femme

Vous me voyez venir

Lorraine ou l’œdipe temporel

Oui la jeune femme, c’est sa mère

Ses parents, ceux de sa mère, l’on recueilli après l’accident et sa mère a veillé sur lui

Et elle n’est pas insensible au charme de Marty

Comment ça gênant ?

Il parvient à s’extirper de chez ses futurs grands parents et retrouve la maison de Doc

Ce dernier, qui bien que plus jeune de 30 ans , à la même tête

Ce dernier qui ne va, bien évidemment, pas le croire

Marty réussi quand même a le convaincre

Ils récupèrent la voiture et élabore un plan pour que Marty reparte en 1985

Mais il y a un mais

Il y a toujours un mais

Marty a croisé son père et sa mère et comment dire Il y a comme un tout petit soucis

Sa mère a flashé sur lui

Trois fois rien, je vous ai dit

Donc en plus de faire repartir Marty , il faut que sa mère reporte ses vues sur son père

Sinon plus de Marty

Extrait rupture continuum

Oui on peut voir ça comme ça aussi

Toujours a dramatiser le Doc

Attention divulgâchage mais en même temps le film date de 1985

Vous avez eu largement le temps de le voir

Donc

Après moults péripéties , la mission parents de Marty réussi , et celle du retour en 1985 aussi

Tout est bien qui finit bien

A un détail près

Quand Marty est revenu en 1985 Il est retourné sur le parking pour assister à son départ accidentel

Il est ensuite retourné chez lui nuitamment

La roue a tourné

Au réveil, il va découvrir que son excursion temporelle a eu quelques effets

Les circonstances du rapprochement entre ses parents n’a pas été le même que dans la « version originale »

Et donc effet papillon , vous voyez d’un battement d’aile d’un papillon peut découler une tempête

Coup ce bol , le changement s’est fait dans le bon sens

Mais bon n’allons pas chipoter

Tout se finit bien pour nos héros

Ha j’entends comme un bruit

Extrait

Et revoila le doc

Il lui annonce qu’il faut maintenant aller dans le futur

Les gamins de Marty ont fait de la merde

Ha les enfants …

Et hop le Doc, Marty et sa copine monte à bord de la DeLorean

Et fin du film

Robert Zemeckis ,le réalisateur n’avait pas prévu de suite

Etant un peu sur la corde raide par rapport à ses films précédents , il n’avait pas osé se projeter plus loin

Ca se comprend

Le succès publique et critique du film combiné à une fin ouverte vont décider très vite le studio universal a produire une suite

Mais bob Gale et Robert Zemeckis imaginent une suite plus dense et donc plus chère à produire

Ils arrivent à négocier le budget qu’ils désirent en s’engageant a faire 2 suites tournées dans la foulée.

En 1989 sort retour vers le futur 2

On repart sur les dernières images du premier film

Je ne me souviens pas avoir vu 2 films qui se suivent d’aussi près dans leur narration

On est plongé directement dans l’action

Et ha oui , la DeLorean vole

Ça c’est cool !

Bienvenue dans le futur !

Atterrissage en 2015

Tout parait plus cool , les voitures volent , les skate board volent , il y a des drones reporter

Les prévisions météo sont précises !

Non là ca va trop loin, personne ne va y croire

Les vêtements se sèchent tous seuls, les chaussures se lassent toutes seules

C’est génial

Vivement 2015 que tout ça arrive !

….

Oui pardon ,je me suis un peu emballé

L’anticipation est toujours un sport à risque

Marty arrive a rattraper les conneries de ses gamins

Tout se finit bien

Mais , oui encore un mais

Alors que nos 3 comparses reviennent en 1985 ,il y a un truc qui ne va pas

On se s’en rend pas compte tout de suite

Mais Marty alors qu’il rentre dans sa chambre tombe sur une jeune fille qui se met à hurler, normal

Le père de la jeune fille débarque et se met en tète de défoncer celle de Marty a coup de batte de bas-ball

Pourtant c’est bien sa maison !

Il va essayer de trouver refuge au centre-ville de Hill Valley mais celui-ci est devenu un zone de guerre urbaine, entre les policiers sur un blindé et un gang de motard

L’hôtel de ville est devenu un casino avec en grand la tête de Biff Tanen

Je ne vous l’ai pas encore présenté Biff est la Némésis des Mc Fly

C’est un gredin , un voyou , une brute épaisse toujours affublé de sa bande de traine-savates

On l’a découvert en 1955 , c’est un camarade de classe du père de Marty et ce dernier est son souffre -douleur

A la fin du premier film ,il a perdu au change ,de cadre il est passé nettoyeur de voitures

A vous de voir si c’est une déchéance

Toujours est-il qu’au début du 2eme film, il voit la Delorean voler et disparaitre dans un éclair

Petit aparté pour vous parler du fusil de Tchekhov

C’est un principe attribué à l’auteur russe Anton Tchekhov qui dit je cite :

« Supprimez tout ce qui n’est pas pertinent dans l’histoire. Si dans le premier acte vous dites qu’il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu’un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S’il n’est pas destiné à être utilisé, il n’a rien à faire là. »

En clair si on vous montre quelque chose , un plan sur un objet ou une scène qui insiste sur un détail

Soyez sùr que cette chose va revenir pour un moment determinant.

Donc le biff de 1985 voit la voiture voler

On le retrouve en 2015 et il se fait la remarque

Extrait

Il va suivre Marty en s’approprier une idée que le jeune homme aura eu mais dissuadé de la mette en pratique par Doc

Biff de 2015 va retrouver le Biff de 1955 pour lui remettre quelque chose qui va changer le cours de l’histoire

Rien que ça

Oui ça peut paraitre grandiloquent mais c’est bel et bien ce qui se passe pur la famille Mc Fly

Retour de bâton cosmique

Marty est attrapé par les vigiles en bas du casino et transporté dans le penthouse de Biff

Et si ce Biff 1985 alternatif vous rappelle quelqu’un , ce n’est pas par hasard

En 1989 Donald Trump n’est pas très connu en France, à cette époque il est juste un business man parmi tant d’autres

Aujourd’hui ce n’est pas la même chose

Mais pas en bien …

Dans le penthouse Marty va retrouver sa mère

Notre héros complétement perdu, s’échappe et va retrouver la dernière personne chez qui il pourra trouver refuge

Le Doc est rentré chez lui également pour constater que pour lui non plus la roue n’a pas super bien tourné

Univers parallèles

Doc explique à Marty que Biff de 2015 a changé le cours de leur époque ce qui a crée un monde parallèle dans lequel le Biff de 1955 a prospéré.

Pour pouvoir rétablir le continuum d’origine, il va falloir savoir quand le Biff de 2015 a rencontré le Biff de 1955 et fermer cet univers parallèle

Enquête qui va mener nos 2 comparses en 1955 ,manquant de peu leur alter égo du premier film

C’est amusant de voir des scènes bien connues du premier film vues sous un autre angle littéralement

Et re-attention re divulgachage

Doc et Marty réussisse a récupérer le document tant convoité

Et alors qu’ils s’appretent à repartir en 1985 , la DeLorean est frappé par le foudre et disparait avec Doc à bord.

Oups !

Miracle du voyage dans le temps, quelques secondes après la disparition de la voiture ,un coursier arrive sur les lieux et remet à Marty une lettre datée de… 1885

Pour faire simple Doc a voyagé jusqu’en 1885 et a laissé la voiture dans une mine désaffectée pour que Marty puisse enfin rentrer en 1985

Ben oui ,c’est pas tout ça , il faut le ramener le petit !

Et de trois

Et voila comment débute retour vers le futur 3

Avec l’aide du doc de 1955 il retrouve la voiture mais tombe sur un os ,jeu de mots que comprendront ceux qui l’on vu

Et voila Marty obligé de partir lui aussi en 1885

Il va y retrouver un Doc au mieux de sa forme et totalement intégré a ce nouvel environnement

A cette époque Hill Valley est une petite bourgade en plein développement

On est plongé au sens propre dans le far west

Mais ça ne peut pas rester comme ça , Doc et Marty doivent repartir et vite

Mais la DeLorean a besoin d’essence pour parvenir à 88 miles à l’heure et à cette date l‘essence n’existe pas sous cette forme

Il va falloir trouver un truc pour la pousser

Ils vont bien essayer de la tracter avec des chevaux mais ,88 miles ,ça fait a peu près 140 kilomètre /heure

Je ne suis pas un expert en canasson, mais ils ne galopent pas à cette vitesse

Je ne vais aller plus loin dans la narration de ce 3 eme épisode

Mais sachez qu’on y retrouve le Biff Tanen de l’époque avec le même gag du fumier

Cet opus est sans conteste le moins techno de la trilogie ,sans surprise mais il a parfois des accents de steampunk

Donc un troisième volet rétrofuturiste

Et il met donc plus à l’honneur Doc

Le premier film était tourné plus vers Marty, logique

Pour le deuxième, c’était plus un Biff multi-époque qui était mis en avant

J’ai dit que je ne vous raconterais pas le 3 eme film mais il faut tout de même que je vous raconte la fin donc pareil rendez-vous dans 20 secondes si vous ne voulez pas savoir

Donc sans surprise mais avec difficultés ,Marty retourne en 1985 sur une voie de chemin de fer

Et arrive en face de lui .. un train

Ce dernier va pulvériser la pauvre DeLorean

Au-delà de l’effet dramatique de la chose, on s’était attaché à cette voiture, c’est peut-être un message à double lecture

Le Doc a demandé à Marty de la détruire pour éviter tout sorte de nouvelles péripéties

Mais c’est peut-être et surtout un message subliminal de robert Zemeckis et Bob Gale aux futurs responsables du studio de ne rien faire avec cette franchise par la suite

Et c’est, à mon avis un des ingrédients qui ont fait que cette trilogie une valeur sûre qui n’aura pas été étirée au-delà du raisonnable en déformant le propos originel

On pourra la qualifier de gentillette, cette trilogie n’en est pas moins un bel exemple de science-fiction positive , lumineuse

Les gentils gagnent , les méchants perdent

Il n’y a pas un mort, pas de violence gore

Et pourtant l’action est présente, il y a du suspens, des intrigues et on se prend au jeu de savoir comment les héros vont réussir

Parce qu’on sait qu’ils vont réussir mais l’enjeu n’est pas là.

Le premier film exploite une question que beaucoup se sont déjà posé : et si je rencontrais mes parents pendant leu jeunesse ?

Le deuxième est plus complexe avec une sorte de chasse au trésor temporelle

Le troisième rebat les cartes avec un environnement à l’opposé de ce qu’on a découvert avant

Retour vers le futur a bien vieillit , hormis la partie prospective de 2015 , mais bon ça c’est le jeu et on prend toujours un plaisir à la re,revoir

Elle est, je pense, une bonne entrée en matière pour un jeune public qui souhaiterait aborder la sf

Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?