Karaoké solidaire à Plougastel-Daoulas : les bénévoles de l’Astérie mobilisent les habitants pour soutenir les associations locales

Le centre social de Plougastel-Daoulas, l’Astérie, a pour mission de fédérer les habitants autour de projets solidaires. Dans cet esprit, les bénévoles de l’Astérie organisent un karaoké solidaire le samedi 27 mai à l’Avel-Vor (Plougastel-Daoulas). Les dons récoltés lors de cette soirée seront reversés aux associations locales solidaires (le Secours Populaire et le Secours Catholique).

Pour parler de ce projet et de la solidarité en général, l’émission accueillera Steven, animateur au centre social de Plougastel, Monique, bénévole au centre social, et Chantal, bénévole au Secours Populaire de Plougastel. Chantal, bénévole au Secours Populaire à Plougastel-Daoulas, était également en studio pour témoigner de l’activité de l’association, de leurs besoins actuels et des situations rencontrées. Une occasion de mettre en lumière le travail des associations locales solidaires.