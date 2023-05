Les mini contes aquatiques d’Anouck

Les animaux sont souvent les héros de contes et d’histoires pour enfants. Cependant, leurs personnages sont souvent très éloignés de la réalité naturaliste et il s’agit souvent en fait d’animaux très « humanisés ». Pour rétablir (un peu) la science tout en séduisant les enfants, Anouck Bonjean a donc commencé à écrire ces courtes histoires qui sont reprises dans Flak, la revue jeunesse d’Eau et rivières de Bretagne. Radio Evasion lui a proposé d’enregistrer la version sonore des contes pour en faire profiter petites et grandes oreilles.

Toto le crapaud

L’histoire d’un crapaud commun en Bretagne, le crapaud épineux qui n’est pas très exigeant quant à ses lieux de ponte. Un peu d’eau lui suffit quand vient le temps des amours. Mais s’il peut trouver une mare, sans pollution, ce n’est que mieux !