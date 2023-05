Singulières, singuliers, exposition de la photographe Nadine Jestin au Relecq-Kerhuon

L’artiste Nadine Jestin à été invitée par la ville du Relecq-Kerhuon à réfléchir sur le thème de la diversité humaine pour en faire une exposition affichée dans toute la ville. Pour les besoins de cette exposition elle a fait en sorte de rencontrer beaucoup de personnes afin de les prendre en photo et de récolter des témoignages anonymes qui expliquent pourquoi ils sont uniques et singuliers. Car cette exposition n’est pas uniquement photographique , Nadine Jestin a une approche qui mêle la photographie, le texte et la scénographie.

Rencontrer les personnes et ce qui fait qu’elles sont uniques

De son propre aveu, avec cette exposition Nadine Jestin sort de sa zone de confort, puisqu’ elle n’a pas l’habitude de faire des portraits très simples de personnes, elle a donc pris cette commande comme un bon exercice et une bonne expérience. Mais elle l’a également considérée comme un challenge personnel car elle a un naturel assez timide, elle a du mal à aller vers les gens sans une bonne raison. Cette exposition était justement le bon prétexte pour aller à la rencontre des personnes. La photographe a d’ailleurs été très chaleureusement accueillie au club de rugby du Relecq-Kerhuon et à pu faire de belles rencontres aussi à Emmaüs ainsi qu’à la médiathèque. Le fait de plonger dans de nombreux moments de vie en passant par des univers très différents a rendu les rencontres très intenses, même les plus courtes.