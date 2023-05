La vie à l’Ehpad Ty Marhic de Douarnenez en vidéo

Encore une idée jaillie de la période des confinements : réaliser un film à l’Ehpad Ty Marhic pour à la fois faire participer les personnes hébergées mais aussi pour montrer un visage souriant de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L’équipe d’animation s’est donc attelée à la tâche dès le début de 2023 et les préparatifs du projet ont mobilisé de nombreuses compétences : décors, costumes, accessoires, écriture mais aussi chants et chorégraphies … C’est finalement une œuvre artistique très complète que ce clip vidéo.

Humour pour montrer le microcosme de l’Ehpad

L’idée du format court tient au souhait de diffuser le plus largement possible ce clip vidéo ; quant au ton, celui de l’humour, il soulignera la relation complice entre le personnel soignant et les personnes résidentes. Il s’agit bien de montrer que l’Ehpad c’est un « microcosme » bien vivant, comme un petit village aussi…

Le tournage a eu lieu début mai et la présentation du clip se fera aussi bien sur les réseaux numériques (page Facebook de l’hôpital) qu’au ciné club de Douarnenez.