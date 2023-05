Plages Magnétiques, des projets et des festivités uniques qui font du liens !

L’association culturelle et musicale de jazz Plages Magnétiques de Brest, organise le 25 mai 2023 une soirée musicale à la Carène de Brest et le 8 et le 9 juin 2023, un gros week-end festif est programmé place Guérin à Brest. L’occasion pour l’association de revenir sur ses nombreux projets, ses incroyables actions avec des artistes engagés.