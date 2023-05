Le groupe folk psychédélique turc Altın Gün sortent leur très attendu nouvel album « Aşk »

Le groupe folk psychédélique turc Altın Gün, déjà nommé aux Grammy Awards, a partagé son nouveau single (depuis album) profondément atmosphérique. Écrit et composé par le très estimé poète turc Âşık Veysel, ces trois morceaux annoncent l’arrivée du très attendu nouvel album d’Altın Gün, Aşk, qui est arrivé via ATO Records le vendredi 31 mars.

Âşık Veysel était un chanteur, poète, auteur-compositeur et virtuose du bağlama, le plus éminent représentant de la tradition ashik anatolienne au XXe siècle. Aveugle pendant la majeure partie de sa vie, les chansons souvent tristes de Veysel embrassent un large éventail de thèmes. Il y a l’inévitabilité de la mort et du questionnement constant sur l’amour, les soins et les croyances, jusqu’à la façon dont il perçevait le monde en tant qu’aveugle. Aujourd’hui, Altın Gün a adapté l’intemporelle “Güzelliğin On Para Etmez” de Veysel en un hymne acid-folk rêveur, plein d’émotions et d’invention musicale.

C’est un retour exubérant au son folk-rock anatolien des années 70 qui a caractérisé les deux premiers albums d’Altın Gün, mais avec Aşk, on voit Altın Gün s’éloigner du son électronique et synthétisé de ses albums, Âlem et Yol, sortit en 2021. Ce nouveau projet est enregistré à l’aide d’équipements et de techniques d’époque. Les dix morceaux inédits de l’album représentent une nouvelle approche aux airs folkloriques turcs traditionnels, révélant comment ces chansons anciennes restent éternellement résonnantes et mûres pour la réinterprétation.

Ce nouveau projet tant attendu comprend des titres récemment sortis, comme le palpitant “Rakıya Su Katamam”. C’est une version space rock du standard folklorique composé par l’écrivain et théologien turc Mustafa Öztürk, et le titre est accompagné d’un clip tout aussi kaléidoscopique.

Si quelques-uns d’entre vous se rappellent, j’avais fait une chronique sur le groupe Israélo/Turq Satellites, qui eux aussi était inspiré par la folk anatolienne. Ils s’étaient approprié des morceaux qui existent déjà et les ont réinterprétés à leur manière pour créer un son commémoratif et à leur manière, et c’était top ! Visiblement l’histoire de la musique Anatolienne inspire les artistes d’aujourd’hui car Altin Gün prend la même direction et nous offre quelque chose de génial aussi.

Le vocaliste/claviériste Merve Dasdemir et le bassiste Jasper Verhulst explique que “ces chansons ont été reprises tellement de fois, mais pas vraiment dans des versions pop psychédéliques”. Ils disent que le processus était nettement plus lié à un son live – presque comme un album live. “Nous, en tant que groupe, allons simplement dans un local de répétition ensemble et créons de la musique ensemble au lieu de faire des démos à la maison.”

Cet album aussi aura un rôle humanitaire et symbolique puisqu’à la suite du tragique tremblement de terre qui a fait des milliers de morts en Turquie et en Syrie, le groupe a annoncé que toutes les recettes de la chanson sur YouTube seront transférées à la Croix-Rouge internationale afin d’aider à soutenir les équipes médicales dans la région.