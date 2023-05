Après les incendies des monts d’Arrée, les souvenirs s’exposent en photos

Les incendies qui ont frappé les monts d’Arrée en juillet 2022 ont certes marqué le paysage, mais aussi les esprits des gens qui vivent dans le territoire. L’écomusée de Commana et Saint-Rivoal s’est donc emparé de cet événement sous le prisme de la photo, mais de la photo artistique. Deux photographes ont d’abord été dépêchés sur place pendant que les feux étaient encore actifs. Puis, une fois les braises éteintes, un autre projet a commencé, avec une photographe rennaise, Anne-Cécile Estève.

Cette spécialiste des portraits était tout indiquée pour réaliser le travail en profondeur que souhaitait l’écomusée. L’ancienne abbaye du Relecq à Plounéour-Ménez avait en outre lancé opportunément une résidence d’artistes qui pouvait accueillir la photographe lors de ses sessions de travail sur place (5 semaines au total, de février à avril).

Vingt personnes qui font corps avec la nature et la population des monts d’Arrée

Trois réunions publiques ont donc été organisées pour appeler la population à témoigner. Anne-Cécile a recueilli les candidatures en essayant d’équilibrer le nombre de femmes et d’hommes, avec une diversité des tranches d’âges et des communes représentées : Saint-Rivoal, Brasparts, Botmeur, La Feuillée, Commana…

Une vingtaine de personnes ont chacune échangé avec la photographe qui les a enregistrées (les enregistrements seront conservés par l’écomusée) et qui leur a demandé de choisir un lieu des monts d’Arrée symbolique et personnel pour les prises de vues.

C’est parce qu’elle a été frappée par le lien fort des habitantes et habitants avec leur territoire et entre elles et eux qu’Anne-Cécile Estève a choisi d’appeler son exposition Faire corps. Les photos sont présentées à la maison Cornec de l’écomusée des monts d’Arrée à Saint-Rivoal du 22 mai au 3 novembre 2023.