Féminité.s, un spectacle et un collectif

C’est au détour d’une de leurs représentations à Logonna-Daoulas que nous rencontrons les comédiennes du collectif Féminité.s. Après quelques mots échangés, nous nous donnons rendez-vous pour approfondir la discussion sur ce qui porte ces artistes. La rencontre a lieu, autour d’une infusion, avec Nolwenn, Élise et Gabrielle.

Féminité.s, c’est un spectacle porté par un collectif du même nom, composé de sept comédiennes improvisatrices, qui met en scène leurs regards croisés autour des féminités et parle de leur ressenti de ce qu’est être une femme au quotidien. Nolwenn, Élise et Gabrielle nous racontent comment leurs spectacles, entièrement improvisés, se fondent sur leurs propres expériences, sur des témoignages recueillis, lectures, supports audio-visuels et sur leurs échanges autour de ces vécus qui leur permettent de se créer un référentiel d’où elles puisent leurs histoires éphémères. Toujours en effervescence, elles nous parlent de comment elles questionnent et requestionnent leurs propres pensées au cours de leurs discussions. Enfin, elles nous parlent du Laboratoire des Féminité.s, association qu’elles viennent de monter afin de croiser des témoignages de femmes au travers de différents supports : théâtre, danse, récits, etc.