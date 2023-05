Membre du collective jamaïcain Equiknoxx, Nick Deane sort son premier projet en solo intitulé « Ilė Ifẹ̀ »

Ce nouvel EP intitulé Ilė Ifẹ̀ qui sort sur le label jamaïcain Equinoxx Music de Nick Deane représente ses premiers pas en tant qu’artiste solo, et donc sous son propre nom après des années sous le nom de Bobby Blackbird. Ce nom d’artiste est en fait celui qu’il utilise quand il fait de la musique avec son groupe qui s’appelle, comme le nom de son label, Equiknoxx.

Ce nouveau projet de 3 morceaux nous amène vers une fusion du hip-hop, du reggae et de la dub riche en couleurs et en énergie. C’est peut être parce que cet EP a été enregistré à Kingston et St. Ann, en Jamaïque, qui sont bien connus pour être des endroits vibrants. A travers le projet, Deane, depuis ses lieux d’enregistrement, nous emmène en voyage à Ilė Ifẹ̀, une ancienne cité Yoruba. Avec le morceau “Look At My Skin”, il voyage dans le temps jusqu’au Royaume du Bénin, et la ville d’Accra au Ghana. La, il s’engage avec le premier directeur et conservateur de Liberty Hall qui est la maison spirituelle du héros national jamaïcain Marcus Garvey.

Alors il faut savoir que Marcus Garvy c’est un personnage très important dans l’histoire de la Jamaïque. Il était un militant noir du xxe siècle, considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement rastafari et précurseur du panafricanisme. Ce mouvement est une idéologie politique qui promeut l’indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d’ascendance africaine. Et justement, cette idéologie est une source d’inspiration a travers ce projet mais aussi avec son groupe Equinoxx.

Le morceau “X Man” est génial avec ce riff de guitare et ce kick bien punchy qui est un régal. C’est une espèce de dub moderne plus rapide avec des code d’afrobeat et de rap. Les trois morceaux du projet ont tous cette particularité plus moderne et c’est ça que je trouve intéressant dans cet EP.

Dans le deuxième morceau intitulé “Rich Like Oprah” on retrouve un membre de la famille du groupe Equinoxx avec la chanteuse Shanique Marie. Il y a aussi Brent Bird (qui est le frère de Gavsborg, un autre membre d’Equinoxx) qui produit l’ensemble de l’EP dans son style de production caractéristique. Pour Nick Deane c’est une collaboration naturelle puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble pour des morceaux d’Equinoxx, notamment le morceau “Manchester” de leur album Eternal Children.

Autant que la musique contient des thèmes culturels proches de l’artiste, il y a aussi l’identité artistique qui compte. A propos de la sortie, Nick Deane disait que la “la pochette est un clin d’œil à l’Orisha, Eshu qui est l’espiègle divinité Yoruba qui dit qu’il y a toujours deux côtés à chaque problème. Ce thème se retrouve dans des morceaux comme “Rich Like Oprah” et “X Man”, où les motivations de certains de nos désirs universels sont exposées.”