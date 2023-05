Pleyben en poésie du 22 au 27 mai 2023

Le but de ce nouvel événement est d’organiser des animations culturelles gratuites et ouvertes à tous autour de l’écriture et de la poésie

Lundi 22 mai 2023 à 17h30 : goûter puis atelier d’écriture à la Médiathèque Pleyben animé par Johan Géma , poète, musicien et parrain de l’événement, ouvert à tous à partir de 6 ans.

Mardi 23 mai 2023 à 18h30 à la médiathèque : inauguration de l’exposition des textes reçus dans le cadre du concours d’écriture sur le thème « Les arbres et nous »

Mercredi 24 mai 2023 : lecture des poèmes du concours d’écriture (par les participants eux-mêmes s’ils le souhaitent) et des ateliers d’écriture à partir de 17h30. Johan Géma accompagnera les lectures à la guitare.

Jeudi 25 mai 2023 : grande soirée de remise des prix du concours d’écriture à l’ Arvest – Pleyben à partir de 18h, lectures de poèmes par Johan Géma accompagné de son père Niño Géma à la guitare, remise des prix et pot de l’amitié.

Samedi 27 mai 2023 : balade contée par Philippe Morreau, conteur au départ de la salle Arvest à 17h jusqu’au parc de loisirs inclusif afin d’inaugurer l’exposition des textes gagnants du concours d’écriture .

Extraits musicaux de l’album de Niño Géma Rivages d’aquarelles