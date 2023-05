Balade radiophonique sur l’habitat avec les 3e du collège Alain de Crozon

Transistoc’h est un projet mené par Radio Evasion et l’association Eaux et Rivières de Bretagne. L’objectif est d’intervenir auprès des jeunes du territoire de la presqu’île de Crozon-Aulne Maritime afin qu’ils et elles entament une réflexion sur les transitions environnementales.

Dans cette émission, les élèves sont devant et derrière le micro enregistreur ! Ils et elles vous entraînent dans leurs réflexions et leurs observations autour de l’habitat et de l’environnement.

L’ensemble des productions Transistoc’h sont disponibles ici.