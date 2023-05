A la rencontre de Lucienne et de son quartier Kerourien

Lucienne est une religieuse qui vit dans un des sept quartiers dits prioritaires de la ville de Brest. Elle s’y est installée en 1975. Le quartier a été créé en 1968 pour reloger les habitants des baraques. Elle y a été aidante familiale pendant 40 ans, mais aussi militante syndicale pendant 22 ans. Une fois sa vie professionnelle terminée elle est devenue bénévole auprès des habitants.

Lucienne a aujourd’hui 82 ans.

Elle a participé activement à la vie citoyenne de son quartier en collaborant à de nombreux projets : création du collectif « j’ai mon mot à dire » en 2002 destiné à inciter les habitants à s’inscrire sur les listes électorales; création d’un recueil et d’un journal « Couleur quartier »; mise en place d’un jardin partagé, réalisation du spectacle musical « D’une rue à l’autre » avec les habitants … Elle a également été très présente dans la mise en oeuvre des conseils citoyens, inscrits dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, dont l’ objectif premier est de prendre en compte la parole des habitants et des acteurs des quartiers prioritaires dans la construction de la politique de la ville.

Lucienne est aussi artiste, elle peint les réalités de vie des habitants, du quartier. Elle a découvert la peinture avec Anne Boivineau, religieuse et artiste peintre brestoise, qui, dans les années 60, a oeuvré en matière de pédagogie artistique. Elle a notamment créé le manuel « l’enfance de l’art » (méthode pour accompagner les enfants dans la pratique de la peinture).

Lucienne nous livre son regard, son parcours, nous partage aussi sa réalité de vie aujourd’hui, à Kerourien, en tant que militante, citoyenne et femme vieillissante.