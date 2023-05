Bibliothèques vivantes : les troubles psychiques à livre ouvert

L’Unafam réunit les familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques ; à ce titre elle organise d’abord une entraide entre les personnes concernées par la maladie psychique. Mais sa mission est aussi d’aider à changer le regard sur leurs proches qui vivent avec ces troubles. Car en la matière, les préjugés restent tenaces. C’est un véritable changement culturel qui doit s’opérer pour cesser de considérer les troubles ou maladies psychiques comme taboues.

Un rencontre intime pour faire tomber les craintes ou ignorances

C’est au Danemark que sont nées les bibliothèques humaines ou bibliothèques vivantes. L’idée est d’aider les personnes « différentes » (malades psychiques mais aussi étrangères ou autres) à construire le récit de leur parcours, de leur expérience et même de leur compétence à faire face à leurs troubles, à écrire ce récit puis à le retransmettre à l’oral (pendant une dizaine de minutes) à une ou plusieurs lectrices ou lecteurs. C’est un face à face intime avec une histoire particulière, une vraie rencontre entre celle ou celui qui se livre et celle ou celui qui écoute, la lecture est suivie d’un dialogue… Et c’est un récit bien différent de celui qu’on peut faire à son psychiatre. Les « livres vivants » peuvent aussi choisir de s’ouvrir à un plus large lectorat si elles ou ils gagnent en confiance.

L’Unafam a donc mis sur pied sa première bibliothèque vivante en Finistère, par deux ateliers l’un à Brest l’autre à Quimper au cours desquels les personnes qui le souhaitaient ont pu devenir « livres » et se préparer en 4 séances. Une première lecture test aura lieu le 17 juin 2023 à la médiathèque Jo Fourn de Brest. D’autres seront proposées à Quimper, Morlaix également, dans le cadre de la semaine de la santé mentale en octobre.

Une dictée partagée et bon enfant

Autre événement ouvert au grand public et qui permet à tout un chacun de mieux comprendre les maladies et handicaps psychiques, la dictée du Printemps revient le 3 juin 2023 à Morlaix. Lors de cet après-midi organisé avec les Fêlés de l’Orthographe de Bourg-Blanc, on peut participer à la dictée et compter (ou non) ses fautes ensuite, en compétition ou pas… La dictée a été écrite exprès par Nicole Leroux et elle est accessible. L’Unafam présente à cette occasion un diaporama sur ses activités. La dictée a lieu le 3 juin 20213 à 14 h au collège Saint-Augustin de Morlaix. (Renseignements et inscriptions de préférence par mail : 29@unafam.org ou par téléphone : 06.75.77.94.57)

Un soutien aux aidants de personnes atteintes de maladies psychiques toute l’année

L’Unafam, en tant qu’association de proches, propose des groupes de paroles et informe sur les maladies psychiques. Elle organise même des sessions plus approfondies de psycho-éducation comme le programme Bref. C’est une formation de 3 jours qui transmet des outils très concrets – de l’ordre du jeu de rôle – aux parents, frères et sœurs pour que le quotidien avec leur proche malade ou handicapé psychique se passe au mieux. Quelles réponses, quelles attitudes, quels signes de mal-être ? C’est d’autant plus important que les études scientifiques attestent qu’une bonne maîtrise de ces techniques permet de réduire de 40% les risques de rechute.