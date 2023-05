Oublier ses troubles psychiques sur la scène du théâtre de Cornouaille

Le théâtre est d’abord une passion et pour certains c’est aussi une thérapie. En tout cas parmi les comédiennes et comédiens de l’Incongru, certains le reconnaissent : « ça m’a sauvée ! » affirme l’une. D’autres expliquent combien ils oublient leurs problèmes et sortent de leur coquille sur les planches.

C’est à l’association Silène, qui rassemble des membres de l’équipe soignante et de la patientèle de l’EPSM Gourmelen de Quimper qu’on doit ces sessions de théâtre. Elles complètent d’autres moments de vie de cette association : visites de musées, escalade, médiation animale, fabrications de nichoirs…

Le Gem l’envol (groupe d’entraide mutuelle) soutient le projet et bien sûr le théâtre de Cornouaille qui apporte son concours artistique (le comédien David Gauchard est présent une fois par mois environ) et qui accueille la création de l’Incongru le 30 mai 2023 à 19 h à l’atelier. On y applaudira Un voyage en amitié. Parce que c’était lui parce que c’était moi.