Le Faou et son patrimoine vivant vu par celles et ceux qui y vivent

C’est l’association des Petites cités de caractère® de Bretagne qui a proposé à ses communes adhérentes d’inventorier et valoriser leur patrimoine immatériel, culturel tel que défini au sens de l’Unesco, autrement dit des pratiques qui se transmettent depuis au moins deux générations, et qui sont toujours en vigueur. Ces patrimoines, l’association Bretagne culture diversité, chargée de cet inventaire étendu, les qualifie de « patrimoines vivants » pour que la notion parle au plus grand nombre. L’opération – expérimentale et participative – a concerné Le Faou et Chatelaudren (22) et a duré 9 mois. Elle est aujourd’hui presque terminée et une réunion publique de restitution a lieu jeudi 25 mai à 18 h en marie du Faou.

Des savoir-faire aux cueillettes en passant par les fêtes ou cérémonies religieuses

La première phase du projet a consisté à collecter via des réunions publiques ou sur le marché du samedi matin les idées, ressentis, suggestions de nom émanant de la population, et des associations comme Tenzoriou bro ar Faou. Sur la base des propositions recueillies, Bretagne culture diversité a mené l’enquête, de janvier à avril 2023, en interrogeant de façon plus approfondie les personnes identifiées ou en observant des fêtes, des pratiques, etc. En parallèle, BCD demandait aux personnes concernées des idées pour valoriser ces patrimoines vivants.

14 éléments sont ressortis du collectage et de l’enquête, classés en grandes catégories : pratiques culinaires (crêpes, pasteo, cidre), pratiques sportives (gouren) savoir-faire artisanaux (restauration des bateaux, vannerie, broderie et confection de costumes), langue bretonne, connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers (cueillette des champignons en forêt du Cranou et pêche à pied en rade), arts du spectacle (cercle celtique) et pratiques sociales ou festives (pardons de Rumengol, fête des jonquilles, musique traditionnelle).

Premiers partages de patrimoine en septembre 2023

Les échanges qui vont suivre la restitution et l’expérience de Bretagne culture diversité permettront d’imaginer des outils concrets. Pendant les journée du patrimoine en septembre 2023, certaines idées seront mises en pratique comme un atelier cuisine pour confectionner des pasteo (gâteaux des gras) ou une balade champignons en forêt du Cranou… D’autres partages de ces patrimoines vivants auront lieu sous forme d’expositions ou de capsules sonores réalisées avec Radio Évasion.