Les ambiances éclectiques d’iKON sur leur 3ème album « Take Off »

Aujourd’hui on va se plonger dans l’ambiance festive du nouvel album du groupe iKON. Composé de Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne et Chan, iKON a sortit son 3ème album le 4 Mai dernier chez 143 Entertainment.

Intitulé Take Off, l’album contient 10 titres aux ambiances tantôt festives, tantôt plus tranquilles. C’est un album qui mélange les styles et qui nous fait découvrir une nouvelle facette du groupe sur certains des titres.

Comme d’habitude, j’ai dû me forcer à sélectionner deux morceaux à vous présenter en détail, mais il y a tout de même quatre autres titres dont je voudrais vous parler très rapidement. Considérons les comme les mentions honorables de l’album. Tout d’abord, il y a la chanson principale de l’album : « U ». Elle ouvre l’album de façon rafraîchissante. C’est un titre qui nous montre une facette plus lumineuse et enjouée d’iKON. En somme, un super summer bop à écouter avec ses amis. Je voudrais ensuite mentionner les 3 chansons en solo de Song, DK et Ju-ne.

« Fighting », le solo de Song, est une chanson de trot, chose qu’on a vraiment pas du tout l’habitude d’entendre chez les artistes de k-pop et encore moins les groupes populaires comme iKON. Le trot, c’est un style musical coréen, différent de la k-pop. C’est un style qui plaît en général aux personnes âgées d’environ 50 ans mais je dois vous avouer que c’est un style que j’aime beaucoup et dont je suis assez friande ! J’ai donc été très agréablement surprise et heureuse d’entendre ce genre de chanson sur cet album ! Il y a ensuite le solo de DK « Kiss Me ». Cette chanson s’oriente plus sur une ambiance rock n roll sexy. DK y chante d’une manière particulière comme on ne l’a jamais entendu auparavant. Sa voix est aérienne et le rythme est satisfaisant à écouter. Enfin, il y a « Want You Back », le solo de Ju-ne. On est sur un style un peu soul rnb groovy. Ce titre clos l’album da façon calme avec la voix rauque de Ju-ne qui ajoute un attrait supplémentaire au morceau.

Passons maintenant au premier titre que je voudrais vous présenter : « Tantara ». Parue un peu avant la sortie de l’album en tant que pre-release track, « Tantara » est une chanson hip hop dynamique avec des influences des années 90 ainsi qu’une très légère influence rock sur le refrain. Le rappeur Bobby à l’honneur de lancer ce morceau avec un rap qui attire l’attention dès les premières secondes. Le refrain est mémorable et sonne festif, mélangeant ce son typique de la scène hip hop des années 90 à plus originales. Lors du break, les sonorités changent complètement, laissant place à une instru qui écorche un peu plus les oreilles. La fin est scandée par tout le groupe, appelant le public à célébrer avec eux en chantant « all my party people here, i-k-o-n we run, run ». « Tantara » est un morceau qui sonne moins sérieux que certains de leurs titres précédents comme « Love Scenario » ou « Killing Me » mais ça reste un titre fort et puissant qui définit très bien le style d’iKON.

On va maintenant passer à un titre qui envoie du lourd. Il s’agit de « Rum Pum Pum », troisème titre de l’album. Le morceau est ouvert par une musique coréenne traditionnelle rythmée par de puissants tambours. Les sonorités orientales sont présentent tout le long du titre, ce qui créé un mélange de rythmes envoûtants et addictifs. « Rum Pum Pum » est une chanson qui sonne plus expérimentale quand on la compare au reste de la discographie du groupe. Des sons plus lourds et durs viennent envelopper le refrain pour le faire ressortir davantage tout en gardant la même énergie que sur le reste du titre. La construction générale de la chanson est incroyable et le pont est surprenant et inattendu. Il y a un vrai moment de pause dans tout ce dynamisme mais la puissance du groupe est toujours bien présente et ressentie. A la fin on a à nouveau une partie scandée par le groupe qu’on se voit bien chanter avec eux à pleins poumons en concert.