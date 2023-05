De jeunes apprentis bretons dans l’industrie en Europe et dans le monde

Faire partir des étudiants en baccalauréat professionnel dans des entreprises étrangères pour qu’ils puissent développer une expérience européenne peut être difficile car se sont des métiers techniques. En outre, une fois à l’étranger, ces jeunes sont uniquement salariés en entreprise sans être suivis par un organisme de formation.

En décembre 2021, l’IUT de Brest-Morlaix (UBO), le CINav (industries navales) et le CFAI du Pôle Formation UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Bretagne se sont associés pour promouvoir la mobilité des jeunes apprentis en Europe et dans le monde.

Une première promotion d’élèves a pu partir en mars 2023 au Portugal pour le chantier nautique américain Brunswick Boat Group.

La vraie difficulté du projet était de réussir à convaincre les entreprises locales de laisser partir les étudiants à l’étranger et de trouver des entreprises qui soient en mesure de les accueillir. Cette pratique est encore nouvelle dans le milieu de l’industrie, contrairement à d’autres CFA. Les métiers de l’industrie sont souvent dévalorisés, alors qu’ils sont recherchés et en tension.

L’apprentissage à l’étranger est aussi possible pour des métiers techniques et de production

Sur les 3 300 apprentis du CFAI, 1 400 sont en partenariat avec des écoles d’ingénieurs et sont en mobilité tous les ans ; pourquoi ne pas faire en sorte que les élèves de bac pro puissent aussi accéder à la mobilité internationale ? Il a bien sûr fallu accompagner ces élèves plus jeunes et moins autonomes dans les démarches complexes, le CFA se chargeant de trouver les entreprises d’accueil et les logements.

Une classe de bac pro métiers de l’électricité du site de Brest est partie au Portugal 2 semaines pour travailler dans une entreprise américaine, le premier constructeur nautique mondial. Les métiers qui peuvent être concernés par cette mobilité internationale sont majoritairement ceux de l’industrie de la mer, nautique et navale, les éoliennes en mer ou encore l’offshore pétrolier et gazier. Il y a des mobilités courtes et des départs plus longs en post-apprentissage pour des durées de 3 à 6 mois. Il y a plusieurs destinations possibles pour les apprentis dans l’Union européenne : Portugal, Espagne, Italie, Croatie, et en dehors de l’Union européenne : l’Inde, qui est un pays qui s’affirme de plus en plus dans le milieu de l’industrie. Les apprentis peuvent partir dans ces entreprises étrangères sans avoir un niveau excellent dans la langue de ce pays même si le but est aussi de les inciter à progresser, notamment en anglais.