La biodiversité débattue par les 6e du collège Sainte Jeanne d’Arc à Crozon

Transistoc’h est un projet mené par Radio Evasion et l’association Eaux et Rivières de Bretagne. L’objectif est d’intervenir auprès des jeunes du territoire de la presqu’île de Crozon-Aulne Maritime afin qu’ils et elles entament une réflexion sur les transitions environnementales. Lors de ce projet Transistoc’h, les élèves de 6e du collège Sainte Jeanne d’Arc à Crozon ont rencontré Michel et Christiane Vloebergh. Anciennement biologiste, ils travaillent aujourd’hui à favoriser la biodiversité dans leur jardin de Camaret.

Dans cette émission, les élèves ont aussi pu poser toutes leurs questions au loup qui est de retour en Bretagne. Ils et elles ont aussi partager leurs réflexions et leurs opinions lors d’un débat mouvant animé par Anouck Bonjeau de l’association Eaux et Rivières de Bretagne. La nature appartient-elle à l’être humain? Est ce que toutes les espèces sont égales? La nature a t-elle besoin d’être protégée? Et les idées ne manquent pas !

L’ensemble des productions Transistoc’h sont disponibles ici.